    ANALYSE-FLASH

    Berenberg belässt Hamborner Reit auf 'Buy' - Ziel 7 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg belässt Hamborner Reit auf Buy, 7€!!
    • Bewertung des Portfolios tiefer als erwartet!!
    • Mittelbar eingeschränkt Spielraum für Zukäufe!
    ANALYSE-FLASH - Berenberg belässt Hamborner Reit auf 'Buy' - Ziel 7 Euro
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Die Bewertung des Portfolios der Immobiliengruppe sei niedriger, als er erwartet habe, schrieb Kai Klose am Donnerstag. Das schränke mittelbar den Spielraum für Zukäufe ein./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hamborner REIT

    ISIN:DE000A3H2333WKN:A3H233

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamborner REIT Aktie

    Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,46 % und einem Kurs von 4,78 auf Tradegate (26. Februar 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamborner REIT Aktie um -4,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hamborner REIT bezifferte sich zuletzt auf 389,63 Mio..

    Hamborner REIT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 10,280 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +45,68 %/+45,68 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 7 Euro


    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs, Bewertung und Fundamentaldaten der Hamborner REIT-Aktie: Debatten zur Dividendenankündigung und deren Tragfähigkeit versus Rückkäufen sowie möglichen Folgen für Refinanzierung und Liquidität; die Neuorientierung von Büro- zu Fachmarktimmobilien mit höherer Rendite; FFO-Prognosen (Rückgang 2026, leichter Anstieg 2027); Kursbewegungen um ~4,45 € und aktives Options- bzw. Stillhaltertrading; Sorgen vor Abschreibungen auf Bürowerte.
