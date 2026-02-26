Berenberg belässt Hamborner Reit auf 'Buy' - Ziel 7 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamborner REIT Aktie

Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,46 % und einem Kurs von 4,78 auf Tradegate (26. Februar 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamborner REIT Aktie um -4,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,59 %.

Die Marktkapitalisierung von Hamborner REIT bezifferte sich zuletzt auf 389,63 Mio..

Hamborner REIT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 10,280 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +45,68 %/+45,68 % bedeutet.