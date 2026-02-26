ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Hamborner Reit auf 'Buy' - Ziel 7 Euro
- Berenberg belässt Hamborner Reit auf Buy, 7€!!
- Bewertung des Portfolios tiefer als erwartet!!
- Mittelbar eingeschränkt Spielraum für Zukäufe!
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Die Bewertung des Portfolios der Immobiliengruppe sei niedriger, als er erwartet habe, schrieb Kai Klose am Donnerstag. Das schränke mittelbar den Spielraum für Zukäufe ein./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamborner REIT Aktie
Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,46 % und einem Kurs von 4,78 auf Tradegate (26. Februar 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamborner REIT Aktie um -4,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Hamborner REIT bezifferte sich zuletzt auf 389,63 Mio..
Hamborner REIT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 10,280 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +45,68 %/+45,68 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 7 Euro
@jeroboam
Das ist doch absoluter Irrsinn. Statt das Geld in Fachmarktzentren mit vielleicht 4-6% Rendite zu stecken sollten sie mit dem Geld lieber Aktienrückkäufe machen bei der aktuellen Bewertung.
Eben alle Aktien mit Mikroplus verkauft. Mir klingt die Meldung nach kommenden Sonderabschreibungen auf den Wertansatz der Büroimmobilien. Höhere Kosten für die Akquise neuer Immobilien? Etwas undurchsichtig. Keine Lust auf eine Hängepartie. Es gibt soviele sehr günstige Deutsche Nebenwerte.