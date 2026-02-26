JPMorgan hebt Ziel für Nvidia auf 265 Dollar - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 166,8 auf Tradegate (26. Februar 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,09 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,06 Bil..

NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +43,45 %/+79,32 % bedeutet.