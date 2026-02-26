ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Nvidia auf 265 Dollar - 'Overweight'
- Kursziel Nvidia von 250 auf 265 US$ bestätigt.
- Einstufung unverändert: Overweight durch JPM .
- Blackwell-Anlauf trieb überraschend gute Zahl.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia nach Geschäftszahlen von 250 auf 265 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Technologiekonzern habe beim Hochfahren der Produktion des Grafikprozessors Blackwell stark abgeschnitten, schrieb Harlan Sur in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei der wesentliche Grund für überraschend gute Zahlen gewesen./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:11 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:38 / EST
