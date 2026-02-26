BARCLAYS stuft Freenet Namensaktien auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Equal Weight" belassen. Diese seien schwächer als erwartet gewesen, schrieb Mathieu Robilliard in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Zudem sei der Ausblick des Mobilfunkanbieters auf das laufende Jahr enttäuschend./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,41 % und einem Kurs von 27,22EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 12:15 Uhr) gehandelt.
