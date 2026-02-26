BARCLAYS stuft Nestle auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach einem Analystentreffen mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Equal Weight" belassen. Eine Beschleunigung des realen internen Wachstums (RIG) habe oberste Priorität für den Lebensmittelkonzern, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag. Bei Tiernahrung und Kaffee zeichneten sich bessere Trends ab./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 90,48EUR auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 12:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Warren Ackerman

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

