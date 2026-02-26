BARCLAYS stuft London Stock Exchange auf 'Overweight'
Foto: adobe.stock.com
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 12000 Pence auf "Overweight" belassen. Diese seien gut gewesen, schrieb Michael Sanderson in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Ergebnis je Aktie des Börsenbetreibers liege um ein Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,04 % und einem Kurs von 96,50EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 12:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Michael Sanderson
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 120
Kursziel alt: 120
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
