BARCLAYS stuft London Stock Exchange auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 12000 Pence auf "Overweight" belassen. Diese seien gut gewesen, schrieb Michael Sanderson in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Ergebnis je Aktie des Börsenbetreibers liege um ein Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:23 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,04 % und einem Kurs von 96,50EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 12:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Michael Sanderson

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

