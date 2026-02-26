ROUNDUP
Salesforce kann Sorgen um KI-Bedrohung nicht zerstreuen - Aktie fällt
- Salesforce: Ausblick ~46 Mrd$, Aktie stürzt ab
- Marktwert sinkt auf 183 Mrd$ hinter SAP zurück
- Abo-Umsatz flacht ab, KI-Beitrag bleibt klein.
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Salesforce hat mit seinem Umsatzausblick auf das angelaufene Geschäftsjahr die Sorgen um eine Bedrohung des Geschäftsmodells durch Künstliche Intelligenz nicht zerstreuen können. Der Erlös dürfte im Geschäftsjahr 2026/27 bei etwa 46 Milliarden Dollar (39 Mrd Euro) liegen, teilte der im Dow Jones notierte Unternehmenssoftware-Spezialist am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Das lag lediglich im Rahmen der Erwartungen. Anleger zeigten sich enttäuscht. Die wie so viele Titel aus der Branche wegen der KI-Sorgen zuletzt unter Druck stehende Aktie verlor im vorbörslichen US-Handel am Donnerstag fast vier Prozent.
Damit dürfte das Papier seine Talfahrt fortsetzen, vorbörslich notierte es bei rund 184 Dollar. Seit dem jähen Abrutschen etwa Mitte Januar hat der Kurs rund 30 Prozent eingebüßt. Noch vor rund einem Jahr kostete die Aktie in der Nähe ihres Rekordhochs 367 Dollar und damit rund doppelt so viel.
Mittlerweile ist der Börsenwert zum letzten Handelsschluss auf knapp 183 Milliarden Dollar geschrumpft - umgerechnet sind das rund 155 Milliarden Euro und damit deutlich weniger als der deutsche Softwareprimus SAP mit 193 Milliarden Euro. Auch die SAP-Aktie war jüngst deutlich unter Druck geraten.
Der kurzfristig aus Aboverträgen zu erwartende Umsatz von Salesforce sei nur wie erwartet gewachsen und aus eigener Kraft auch langsamer als zuletzt, schrieb Jefferies-Analyst Brent Thill. Das laufende Geschäftsjahr werde zudem ein Jahr der Investitionen. Trotz der erwarteten Umsatzbelebung im zweiten Halbjahr dürfte wohl noch kein nennenswerter Beitrag von den KI-Angeboten kommen, schrieb der Experte.
Die Laune der Salesforce-Investoren wurde auch nicht davon gehoben, dass der Konzern von Gründer und Chef Marc Benioff weiter im großen Stil Aktien zurückkaufen will und zudem die Erwartung bekräftigte, im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres ein beschleunigtes organisches Umsatzwachstum erzielen zu können. Man sei auf gutem Weg, im Geschäftsjahr 2030 einen Jahresumsatz von 63 Milliarden US-Dollar zu erreichen, sagte Benioff zudem laut Mitteilung. Experten sind zurückhaltender, sie erwarten lediglich einen Erlös von etwas mehr als 60 Milliarden Dollar.
Im vierten Geschäftsquartal (bis Ende Januar) legte der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 12 Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar (9,5 Mrd Euro) zu. Analysten hatten in etwa mit dieser Entwicklung gerechnet. Der Gewinn stieg unter dem Strich um knapp 14 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar.
Im Geschäftsjahr 2025/26 zog der Erlös um zehn Prozent auf 41,5 Milliarden Dollar an, während das Ergebnis um ein Fünftel auf rund 7,5 Milliarden Dollar nach oben kletterte - und das, obwohl der Konzern deutlich mehr Steuern bezahlen musste. Geholfen haben dagegen die strategischen Beteiligungen unter anderem an Start-ups. Diese steuerten etwas mehr als eine Milliarde Dollar zum Gewinn bei. Im Jahr davor hatte der Bereich noch rote Zahlen geschrieben./he/zb/men/lew/stk
Hier eine interessanter Aspekt:
Salesforce besitzt tausende Patente, aber das Unternehmen ist weniger wegen eines einzelnen „Killer-Patents“ unverzichtbar, sondern vielmehr durch die Architektur, die diese Patente schützen, und den daraus resultierenden Netzwerkeffekt.
Hier sind die entscheidenden Patent-Bereiche und technologischen Pfeiler, die Salesforce eine marktbeherrschende Stellung sichern:
1. Multi-Tenant-Architektur (Das Fundament)
Salesforce war Pionier darin, dass sich viele Kunden eine einzige Infrastruktur und Code-Basis teilen, während ihre Daten strikt voneinander isoliert bleiben.
- Warum es wichtig ist: Patente in diesem Bereich (z. B. zur dynamischen Datenbank-Generierung oder zum Metadaten-Framework) verhindern, dass Wettbewerber die enorme Skalierbarkeit und Kosteneffizienz von Salesforce einfach kopieren können.
- Der Effekt: Updates werden für alle Millionen Nutzer gleichzeitig ausgespielt, ohne dass individuelle Anpassungen der Kunden (Customizations) kaputtgehen.
2. Metadaten-gesteuerte Plattform
Ein Kernaspekt von Salesforce ist, dass fast alles über Metadaten definiert wird (Klick statt Code).
- Schutz: Patente sichern ab, wie diese Metadaten zur Laufzeit in eine Benutzeroberfläche oder Logik übersetzt werden.
- Unverzichtbarkeit: Dies ermöglicht das riesige Ökosystem der AppExchange. Drittanbieter können Apps bauen, die nahtlos in Salesforce funktionieren, weil sie auf derselben patentierten Metadaten-Struktur basieren.
3. Einstein AI & Agentforce (KI-Integration)
In den letzten Jahren hat Salesforce massiv in Patente rund um KI im CRM-Kontext investiert.
- Fokus: Patente zur automatisierten Lead-Bewertung, prädiktiven Analysen und – ganz aktuell – zur Steuerung von autonomen KI-Agenten (Agentforce).
- Status 2026: Durch Patente zur „Explainable AI“ (erklärbare KI) und zum Datenschutz in Multi-Tenant-KI-Umgebungen sichert sich Salesforce den Vorsprung bei Unternehmenskunden, die hohe Sicherheitsanforderungen haben.
4. Integration und Daten-Konnektivität (MuleSoft)
Durch die Übernahme von MuleSoft hält Salesforce wichtige Patente zur API-Orchestrierung.
- Relevanz: Salesforce ist dadurch oft die „Single Source of Truth“ in einem Unternehmen. Wenn alle anderen Systeme (SAP, Oracle, HR-Tools) über Salesforce-Technologie verknüpft sind, wird ein Wechsel technisch extrem riskant und teuer.
Top-Patente (Beispiele für die Relevanz)
Laut Analysen gehören Patente wie US8095531B2 (Methoden zur Bereitstellung von On-Demand-Diensten) zu den am häufigsten zitierten in der Branche. Das zeigt, dass sogar Konkurrenten oft auf technologischen Grundlagen aufbauen müssen, die Salesforce zuerst definiert hat.
Fazit: Ist Salesforce durch Patente "unersetzbar"?
Rein rechtlich könnte man CRM-Software auch ohne Salesforce-Patente bauen. Die Unverzichtbarkeit entsteht jedoch aus der Kombination:
- IP-Schutz: Patente verhindern effiziente Nachbauten der Architektur.
- Lock-in-Effekt: Je mehr Daten und Prozesse (über MuleSoft, Slack, Tableau) verknüpft sind, desto höher die Wechselhürden.
- Plattform-Standard: Salesforce ist das „Betriebssystem“ für den Vertrieb geworden.
Und Prozesse müssen validiert sein. Das Wesen einer Ki ist Anpassung und somit wird output stetig verändert... Wer bitteschön möchte Meds kaufen, die von einer Ki bspw. im Produktionsprozess stetig "verbessert" werden? Hier verlieren sich Qualität und Kontrolle und somit werden alle rechtlichen Vorgaben unerfüllbar. Undenkbar, dass Ki in absehbarer Zeit strukturierte Software ersetzen kann.
