BARCLAYS stuft ENI auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eni nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Diese seien von hoher Qualität gewesen, schrieb Lydia Rainforth in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Sie rechne mit einer positiven Reaktion am Markt./rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,21 % und einem Kurs von 19,13EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.



