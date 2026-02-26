BARCLAYS stuft ENI auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eni nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Diese seien von hoher Qualität gewesen, schrieb Lydia Rainforth in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Sie rechne mit einer positiven Reaktion am Markt./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,21 % und einem Kurs von 19,13EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: ENI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: ENI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte