Schlimmer geht immer! Die nächste BaFin-Keule für Gerresheimer

Die Aufsichtsbehörde hat offenbar "konkrete Anhaltspunkte" für Fehler im Abschluss des Geschäftsjahres 2023/24 gefunden, was die ohnehin angeschlagene Aktie von Gerresheimer weiter unter Druck setzt. Anleger reagierten nervös: Die Aktie stürzte im Xetra-Handel um 15 Prozent ab, fiel zeitweise unter 15 Euro und näherte sich dem Rekordtief aus der Finanzkrise 2009.

Die Krise bei Gerresheimer hat eine neue Dimension erreicht: Die Finanzaufsicht BaFin weitet ihre Untersuchungen auf den Verpackungsspezialisten aus und wirft erneut Fragen zu dessen Bilanzierung auf. In einer Mitteilung vom Mittwochabend informierte das Unternehmen, dass die Bafin eine laufende Prüfung erweitern und eine weitere Prüfung einleiten werde.

Im Vergleich zum September 2023, als der Kurs noch bei knapp 123 Euro lag, hat der Titel mittlerweile mehr als 88 Prozent seines Werts eingebüßt. Seit Jahresbeginn hat das Papier bereits über 40 Prozent verloren. Besonders kritisch sind die Zweifel der BaFin an der richtigen Bilanzierung von "Bill-and-hold"-Verträgen, bei denen Umsätze zu früh gebucht wurden. Ein weiterer Prüfpunkt sind unterlassene Abschreibungen auf die Schweizer Tochter Sensile Medical, deren Vermögenswerte zuletzt mit knapp 200 Millionen Euro in den Büchern standen.

Zudem geht die BaFin davon aus, dass die Wertminderungen bei Sensile Medical und der US-Tochter Moulded Glass Chicago bereits früher absehbar waren. Die Prüfer monieren auch, dass Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 65,5 Millionen Euro und aktivierte Entwicklungskosten von 29,4 Millionen Euro in der Bilanz des Geschäftsjahres 2024 möglicherweise fehlerhaft ausgewiesen wurden.

Für betroffene Aktionäre wächst der Druck. Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) kündigte an, Schadenersatzansprüche zu prüfen und forderte betroffene Anleger auf sich zu melden. Gerresheimer selbst hatte vor zwei Wochen angekündigt, Wertberichtigungen in Höhe von 220 bis 240 Millionen Euro vorzunehmen, was zusätzlich die Unsicherheit über die Bilanzierung verstärkte.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,18 % und einem Kurs von 15,55EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 13:12 Uhr) gehandelt.





