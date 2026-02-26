Eureka schließt Übernahme von Stairway Mining Corp. ab und sichert sich eine 100%-Beteiligung an dem polymetallischen Projekt Cabin Lake und dem Titan-Vanadium-Projekt Tyee

Vancouver, British Columbia, 26. Februar 2026 / IRW-Press / Eureka Lithium Corp. (CSE: ERKA)(OTCQB: UREKF)(FWB: S58) („Eureka Lithium“ oder „Eureka“ oder das „Unternehmen“) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 28. Januar 2026 bekannt zu geben, dass es die Übernahme („Akquisition“) einer 100-prozentigen Beteiligung am polymetallischen Projekt Cabin Lake im Bergbaugebiet Omineca in British Columbia sowie einer 100-prozentigen Beteiligung am Titan-Vanadium-Projekt Tyee in der Region Havre-St-Pierre in Quebec (zusammen die „Liegenschaften“) abgeschlossen hat, und zwar durch den Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien („Stairway-Aktien“) von Stairway Mining Inc. („Stairway“).

Die Übernahme erfolgte gemäß den Bedingungen eines geänderten und neu gefassten Aktienkaufvertrags („Aktienkaufvertrag“) vom 20. Februar 2026, in dessen Rahmen Eureka die Stairway-Aktien im Austausch gegen insgesamt 9.100.000 Stammaktien von Eureka erworben hat, die an die Stairway-Aktionäre auf Pro-rata-Basis ausgegeben wurden („Gegenleistungsaktien“). Darüber hinaus hat Eureka zugestimmt, eine meilensteinabhängige Barzahlung in Höhe von insgesamt 1.000.000 CAD (die „Meilensteinzahlung“ und zusammen mit den Gegenleistungsaktien die „Gegenleistung“) an die ehemaligen Stairway-Aktionäre auf Pro-rata-Basis zu leisten, falls alle folgenden Meilensteine erreicht werden: (i) Eureka reicht innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum des Aktienkaufvertrags einen technischen Bericht für jede der Liegenschaften bei SEDAR+ ein; (ii) Eureka erstellt und veröffentlicht innerhalb von neun Monaten nach dem Datum des Aktienkaufvertrags eine Mineralressourcenschätzung für mindestens eine der Liegenschaften; und (iii) Eureka veröffentlicht innerhalb von 15 Monaten nach dem Datum des Aktienkaufvertrags eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für mindestens eine der Liegenschaften. Die Gegenleistungsaktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der Ausgabe. Das Unternehmen weist darauf hin, dass, wie in seiner Pressemitteilung vom 28. Januar 2026 bekannt gegeben, die ursprünglich für die Akquisition vorgesehene Gegenleistung 12.000.000 Stammaktien von Eureka ohne Meilensteinzahlung betrug. Diese Bedingungen wurden geändert, da das Unternehmen gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange nicht in der Lage war, die viermonatige und einen Tag dauernde Haltefrist für die Gegenleistungsaktien zu ändern.