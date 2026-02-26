BERNSTEIN RESEARCH stuft Stellantis auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis nach detaillierten Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis in Nordamerika habe von plus 2,66 Milliarden Euro 2024 auf minus 1,89 Milliarden Euro gedreht, schrieb Stephen Reitman am Donnerstag. Auch die Marge des Autobauers sei auf Jahressicht vom Positiven ins Negative gefallen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:15 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:15 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 6,524EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 12:26 Uhr) gehandelt.



