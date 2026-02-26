    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Dax dreht leicht ins Plus - Stimmung bleibt verhalten optimistisch

    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag nach einem sehr verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag etwas in den grünen Bereich vorgerückt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.265 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, BASF und FMC, am Ende Heidelberg Materials, Scout24 und MTU.

    "Die Stimmung an der Frankfurter Börse bleibt verhalten optimistisch, die Anleger bleiben im Dax und die Hoffnung auf eine Fortsetzung des konjunkturellen Aufschwungs hierzulande bleibt bestehen", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Stützend für den Markt wirke aktuell die Branchenrotation, die schon seit einigen Wochen für eine Festigung des Kursniveaus zwischen 25.000 und 25.200 Punkten sorge.

    "Vorsicht sollte weiter geboten sein, da sich das Handelsvolumen bereits seit einigen Handelstagen rückläufig entwickelt", fügte Lipkow hinzu. Die aktuelle Konsolidierungsphase im Dax stehe dadurch auf sehr tönernen Füßen. "Daraus ergeben sich aber auch Chancen, sollten die Käufer zurückkehren und die Kurse entsprechend unter höherem Handelsvolumen anziehen."

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1803 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8472 Euro zu haben.

    Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 69,94 US-Dollar; das waren 91 Cent oder 1,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.


    Verfasst von Redaktion dts
