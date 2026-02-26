BERNSTEIN RESEARCH stuft Rolls-Royce auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 900 Pence auf "Market-Perform" belassen. Der Triebwerkhersteller habe die Erwartungen geschlagen, schrieb Adrien Rabier in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Hinzu kämen höhere Zielvorgaben für das laufende Jahr. Noch besser seien die mittelfristigen Aussichten./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:32 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:32 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,13 % und einem Kurs von 16,14EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 12:35 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,00 £ , was einem Rückgang von -35,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer