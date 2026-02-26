BARCLAYS stuft Auto1 auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Auto1 von 39 auf 38,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Grundsätzlich habe sich an der Anlagestory nichts geändert, schrieb Andrew Ross am Mittwochabend im Nachgang des Geschäftsberichts. Der Einstieg sei nun lediglich deutlich günstiger geworden./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 21:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 16,36EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.



