BARCLAYS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Das vierte Quartal habe erwartungsgemäß den Erholungstrend in Deutschland bestätigt, schrieb Mathieu Robilliard am Donnerstag nach den Zahlen. Der Ausblick liege im erwarteten Rahmen. Nach dem starken Kursverlauf rechnet er aber mit einer eher trägen Reaktion./ag/bek
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 33,70EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.
