BARCLAYS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Das vierte Quartal habe erwartungsgemäß den Erholungstrend in Deutschland bestätigt, schrieb Mathieu Robilliard am Donnerstag nach den Zahlen. Der Ausblick liege im erwarteten Rahmen. Nach dem starken Kursverlauf rechnet er aber mit einer eher trägen Reaktion./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 33,70EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Mathieu Robilliard

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38,50

Kursziel alt: 38,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

