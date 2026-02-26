BARCLAYS stuft Hensoldt auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der starke Auftragseingang kompensiere den leicht schwächeren Gewinn, schrieb Afonso Osorio am Donnerstag nach den Zahlen des Herstellers von Rüstungsgütern./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:23 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,94 % und einem Kurs von 74,25EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Afonso Osorio

Analysiertes Unternehmen: Hensoldt

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 97

Kursziel alt: 97

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 97,00 € , was eine Steigerung von +31,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer