    Das Unheil häuft sich

    Sechsmal Alarm – ein Monat Angst: Hindenburg-Omen erschüttert US-Aktien

    Ein Signal, das früher Panik auslöste, taucht aktuell alle paar Tage auf. Warum bleibt die Reaktion aus?

    Das Unheil häuft sich - Sechsmal Alarm – ein Monat Angst: Hindenburg-Omen erschüttert US-Aktien
    Foto: JOHN ANGELILLO - newscom

    Der S&P 500 hat innerhalb eines Monats bereits zum sechsten Mal ein sogenanntes Hindenburg-Omen ausgelöst – ein technisches Warnsignal, das Anleger seit Jahrzehnten aufhorchen lässt. Benannt ist es nach der Hindenburg-Katastrophe von 1937: Die Bezeichnung soll daran erinnern, wie plötzlich ein scheinbar stabiler Zustand kippen kann.

    Ein Hindenburg-Omen entsteht, wenn am Aktienmarkt gleichzeitig ungewöhnlich viele neue 52-Wochen-Hochs und genauso viele neue 52-Wochen-Tiefs auftreten. Diese Kombination gilt als Warnzeichen, weil sie zeigt, dass der Gesamtmarkt zwar stark aussieht, aber unter der Oberfläche auseinandergeht. Zusätzlich wird ein Indikator namens McClellan-Oszillator – eine Art Stimmungsbarometer für die Marktdynamik – schwächer. Historisch haben einzelne Omen zwar oft Fehlalarm gegeben, aber mehrere Signale in kurzer Zeit traten häufig vor größeren Korrekturen auf, etwa Anfang 2020 kurz vor dem Corona-Schock.

    Die technische Lage ist angespannt – doch aus dem Markt kommen zugleich Stimmen, die vor übertriebener Panik warnen. Besonders die zuletzt stark gefallenen Software- und KI-Aktien hatten Anleger verunsichert. Die Angst, KI könne klassische Software verdrängen, löste einen drastischen Sektorabverkauf aus, der als "Saaspocalypse" die Runde machte.

    Nvidia-Chef Jensen Huang widerspricht dieser Lesart deutlich. "Ich denke, die Märkte haben sich geirrt", sagte er bei CNBC. KI ersetze Software nicht, sondern mache bestehende Tools produktiver: "Diese Tools werden in unserem Namen arbeiten und uns helfen, produktiver zu sein." Experten stützen diese Einschätzung und erwarten, dass Firmen wie Salesforce oder ServiceNow langfristig profitieren, weil Unternehmen verstärkt für KI-gestützte Effizienz zahlen.

    Auch Tom Lee von Fundstrat hält die Panik um KI-Werte, die Magnificent Seven und Kryptowährungen für weitgehend ausgeschöpft. "Ich denke, wir sehen Anzeichen dafür, dass wir uns weit unten befinden könnten", sagte er. Historische Muster – etwa typische März- und April-Erholungen nach schwachen Februar-Phasen – stützen seine These.

    Damit prallen zwei Welten aufeinander: ein technisches Marktbild voller Warnsignale – und gewichtige Stimmen, die die jüngsten Verkäufe für übertrieben halten. Ob das Hindenburg-Omen auch diesmal ein Fehlalarm ist oder der Markt tatsächlich an einem kritischen Punkt steht, entscheidet sich erst in den kommenden Wochen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Das Unheil häuft sich Sechsmal Alarm – ein Monat Angst: Hindenburg-Omen erschüttert US-Aktien Ein Signal, das früher Panik auslöste, taucht aktuell alle paar Tage auf. Warum bleibt die Reaktion aus?
