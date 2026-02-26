Schneider Electric Aktie dreht auf - 26.02.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Schneider Electric Aktie. Mit einer Performance von +4,60 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,89 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Schneider Electric Aktie. Nach einem Plus von +0,89 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 277,75€, mit einem Plus von +4,60 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Schneider Electric ist ein führendes Unternehmen im Bereich Energiemanagement und Automatisierung, das innovative Lösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit bietet. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Siemens und ABB. Seine digitalen Lösungen und der Fokus auf Nachhaltigkeit sind zentrale Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Schneider Electric einen Gewinn von +23,93 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,11 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +17,94 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,25 % geändert.

Schneider Electric Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,80 % 1 Monat +20,11 % 3 Monate +23,93 % 1 Jahr +19,29 %

Informationen zur Schneider Electric Aktie

Es gibt 577 Mio. Schneider Electric Aktien. Damit ist das Unternehmen 160,47 Mrd.EUR € wert.

Der Technologiekonzern Schneider Electric erwartet im neuen Geschäftsjahr dank der hohen Nachfrage nach Rechenzentren mehr Umsatz und Gewinn. Der Umsatz soll um sieben bis zehn Prozent wachsen, teilte das französische Unternehmen am Donnerstag in …

Nach den jüngsten Rekorden zahlreicher europäischer Börsen ging es am Donnerstag mit leichtem Schwung weiter aufwärts. Die am Vorabend mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des KI-Champions Nvidia aus den USA gaben nur leichten Auftrieb. Die …

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 289 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Herstellers von Industriegütern sei besser als befürchtet, schrieb Rizk …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB, LEGRAND und Co.

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,55 %. LEGRAND notiert im Plus, mit +1,06 %. Eaton notiert im Plus, mit +1,20 %. Siemens legt um +1,57 % zu

Schneider Electric Aktie jetzt kaufen?

Ob die Schneider Electric Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schneider Electric Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.