Bärenattacke Silber fällt auf 87,31 USD

Zeitraum Performance 1 Woche +13,44 % 1 Monat -15,18 % 3 Monate +70,35 % 1 Jahr +175,69 %

Heftiger Druck auf Silber: Das Edelmetall sinktauf 87,31und markiert damit einen spürbaren Rücksetzer.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 15,19588USD. Heute notiert Silber bei 87,31USD. Ihr Einsatz wäre nun 57.458,3USD wert – ein Zuwachs von +474,58 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich Silber-Sentiment aktuell gemischt bis bullisch: knappe physische Bestände und Short-Positionen der Commercials (COT) deuten auf Aufwärtsdruck; Manipulationsvorwürfe werden diskutiert. Indiens Schritt, mehr Gold/Silber-Fondsanteile zu halten, könnte Nachfrage stützen. Die letzten 14 Tage zeigen Aufwärtsdrang; konkrete Prozentwerte fehlen.