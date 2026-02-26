    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    ROUNDUP

    Gewinne der Allianz sprudeln weiter - Aktie gibt trotzdem nach

    Foto: Peter Kneffel - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Geringere Katastrophenschäden haben der Allianz im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn im Tagesgeschäft beschert. Das operative Ergebnis stieg um gut acht Prozent auf knapp 17,4 Milliarden Euro, wie der Versicherer am Donnerstag in München mitteilte. Auch unterm Strich sprudelt der Gewinn in etwa wie von Analysten erwartet. Den Anteilseignern winken eine höhere Dividende und ein milliardenschwerer Aktienrückkauf. An der Börse zündeten die Neuigkeiten jedoch nicht.

    Die Allianz-Aktie ging am Morgen in den Sinkflug. Zur Mittagszeit lag sie noch mit 0,7 Prozent im Minus bei 378,90 Euro und gehörte damit zu den schwächeren Werten im Dax . Seit dem Jahreswechsel hat das Papier rund drei Prozent eingebüßt. Wer die Aktie seit drei Jahren im Depot hat, kann sich allerdings immer noch über einen Kursgewinn von etwa 75 Prozent freuen. Außerdem bezahlte die Allianz jedes Jahr eine hohe Dividende - und so soll es auch jetzt wieder kommen.

    So verdiente der Konzern 2025 unter dem Strich fast 10,8 Milliarden Euro, etwa achteinhalb Prozent mehr als im Vorjahr. Die Dividende soll nun um elf Prozent auf 17,10 Euro je Aktie steigen. Außerdem will die Allianz - wie seit Mittwochabend bekannt - für bis zu 2,5 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen.

    Für 2026 nimmt sich Vorstandschef Oliver Bäte einen operativen Gewinn in Höhe von 16,4 bis 18,4 Milliarden Euro vor. Damit hält er sich im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres eine Spanne von jeweils einer Milliarde Euro nach oben und unten offen. Analysten hatten für 2026 zuletzt bereits etwa 18 Milliarden Euro auf dem Zettel.

    Im vergangenen Jahr wuchs das gesamte Geschäftsvolumen des Konzerns um vier Prozent auf knapp 187 Milliarden Euro. Am besten entwickelte sich das Schaden- und Unfallgeschäft, zu dem auch die Auto- und die Gebäudeversicherung gehören.

    Der operative Gewinn der Sparte stieg um 14 Prozent auf knapp neun Milliarden Euro. Dabei kam der Allianz wie bei anderen Versicherern das Glück zu Hilfe: Bei dem Dax-Konzern fielen die Naturkatastrophenschäden mit gut 1,1 Milliarden Euro vergleichsweise niedrig aus. Im Vorjahr hatte die Allianz dafür fast 1,8 Milliarden Euro bezahlen müssen.

    Weniger deutlich legte die Lebens- und Krankenversicherung zu: Ihr operativer Gewinn wuchs lediglich um knapp zwei Prozent auf 5,6 Milliarden Euro.

    Etwas stärker aufwärts ging es im Fondsgeschäft, zu dem die Konzerntöchter Pimco und Allianz Global Investors (AGI) gehören. Der operative Gewinn stieg um gut drei Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. Ohne den starken Euro hätte der Anstieg fast sieben Prozent betragen.

    Treiber waren sowohl die nach wie vor gute Entwicklung der Finanzmärkte als auch das Zutrauen der Kunden, die 139 Milliarden Euro zusätzlich anlegten. Das für Dritte verwaltete Vermögen wuchs in diesem Zuge bis Ende Dezember auf 1,99 Billionen Euro und lag damit so hoch wie nie zuvor.

    Die Allianz ist mit 156.000 Mitarbeitern in knapp 70 Ländern aktiv und damit der größte deutsche Versicherungskonzern. Anders als die deutsche Industrie ist die Versicherungsbranche von der seit Jahren anhaltenden Wirtschaftsflaute in Europa kaum getroffen./stw/cho/tav/stk

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 378 auf Tradegate (26. Februar 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +1,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 146,86 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 374,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 405,00EUR was eine Bandbreite von -14,41 %/+6,66 % bedeutet.




    Im Forum wird über Einfluss von Handelsalgos vs. Kleinanleger, Absicherungen und Short‑Setups bei möglicher Rallye wegen negativer Divergenzen, eine hohe wahrgenommene Dividendenrendite (>10%) als Kaufargument, technische Warnungen (Gap bei ~40,5 €, möglicher langer Seitwärts‑ oder Abwärtstrend) sowie fundamentale Risiken und schwarze Schwäne inklusive geopolitischer Gefahren diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Allianz eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
