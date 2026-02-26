Bitcoin behauptet sich knapp über 68.000 US-Dollar

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA
    Für Sie zusammengefasst
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zuletzt deutlichen Kursausschlägen hat sich der Bitcoin am Donnerstag stabilisiert. Auf der Handelsplattform Bitstamp behauptete sich die älteste und bekannteste Kryptowährung knapp über der runden Marke von 68.000 US-Dollar.

    Zu Wochenbeginn noch hatten die neue Zoll-Runde der USA und die Sorgen mit Blick auf den Iran-Konflikt den Bitcoin bis auf gut 62.500 Dollar nach unten gedrückt. Damit war das bisherige Jahrestief bei knapp 60.000 Dollar von Anfang Februar in Sichtweite gerückt. Am Mittwochabend setzte dann eine starke Erholung ein, die den Kurs auf etwas über 70.000 Dollar trieb. Am Donnerstag notierte der Bitcoin wieder knapp unter dieser Schwelle.

    Marktanalyst Timo Emden von Emden Research begründete die jüngste Erholung des Bitcoin mit der zur Wochenmitte wieder deutlich aufgehellten Stimmung am Kapitalmarkt. Anleger hatten optimistische Erwartungen an die Quartalszahlen und den Ausblick des KI-Champions Nvidia . Daraufhin seien solche Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt worden, die im großen Stil auf einen fallenden Bitcoin-Kurs gesetzt hatten. Sie hätten sich zunehmend gezwungen gesehen, ihre Positionen durch Rückkäufe zu schließen. Dies habe eine bereits vorhandene Aufwärtsdynamik beim Bitcoin verstärkt.

    Die nach Börsenschluss in den USA vorgelegten Zahlen von Nvidia hätten aber nicht ausgereicht, um den Hype um Künstliche Intelligenz zurückzubringen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Entsprechend verhalten präsentierten sich am Donnerstag die Aktienbörsen, und auch der Bitcoin kam kaum vom Fleck./la/jsl/jha/

    Bitcoin

    -0,05 %
    +3,45 %
    -22,75 %
    -21,93 %
    +568,39 %

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 167,8 auf Tradegate (26. Februar 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,06 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 268,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +43,73 %/+79,66 % bedeutet.




    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starken Quartalszahlen von Nvidia mit Umsatz- und Gewinnübertritten, das starke Rechenzentrum-Wachstum und hohe Margen, den optimistischen Ausblick (Q1‑Guidance ~78 Mrd. $) sowie KI-getriebene Nachfrage. Diskutiert werden Rallye und neue Hochs, Bewertung (einige sehen Aktie als unterbewertet) sowie Halten durch Langfristanleger versus Daytrader nach Split.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
