Silver Storm gibt bekannt, dass die Sanierungsarbeiten an der Verarbeitungsanlage auf La Parrilla zu 50 % abgeschlossen sind

Toronto, Ontario, 26. Februar 2026 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. („Silver Storm“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: SVRS | OTCQX: SVRSF | FWB: SVR) freut sich, über den aktuellen Stand der Sanierungsarbeiten an der Verarbeitungsanlage auf dem zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals in Produktion befindlichen Silberminenkomplex La Parrilla („La Parrilla“) im mexikanischen Bundesstaat Durango zu informieren.

Greg McKenzie, President und CEO, kommentierte: „Wir freuen uns mitteilen zu können, dass die Sanierung der Verarbeitungsanlage auf La Parrilla zu 50 % abgeschlossen ist. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das Projekt auf dem Weg zu einer möglichen Wiederaufnahme des Betriebs bei La Parrilla im zweiten Quartal 2026.“

Die Sanierungsarbeiten an der Verarbeitungsanlage auf La Parrilla umfassen bedeutende Fortschritte in mehreren Bereichen, wie nachfolgend beschrieben:

- Primärer Rohstoffzufuhr- und Zerkleinerungskreislauf: Die Sanierung des primären Erzzufuhr- und Zerkleinerungskreislaufs steht kurz vor Abschluss. Die verbleibenden Arbeiten beinhalten a) die Sanierung und Verstärkung der primären Roherz-Behälter und b) die Installation des neuen Rüttelsiebs für die Vorabsiebung und des primären Backenbrechers, wobei sich beide dieser Komponenten mit langer Lieferzeit bereits am Standort befinden. Diese Arbeiten sollen in den nächsten Wochen abgeschlossen werden.

- Flotationskreislauf: Die acht neuen 1.000 Kubikfuß fassenden Sulfid-Flotationszellen (siehe Pressemitteilung mit dem Titel „Silver Storm beginnt mit dem Ausbau der Kapazität des Sulfid-Flotationskreislaufs bei La Parrilla auf 1.250 Tonnen pro Tag“ vom 3. Februar 2026) wurden an ihre jeweiligen Betriebsstandorte gebracht. Die nächsten Schritte sehen die Installation der Rührwerke, die Verrohrung und die Elektrifizierung vor. Silver Storm geht davon aus, dass die Installation der neuen Flotationszellen zum Ende des ersten Quartals 2026 vollständig abgeschlossen sein wird, was die Erweiterung der nominellen Verarbeitungskapazität von 1.000 auf 1.250 Tonnen pro Tag ermöglichen würde. Die vorhandenen Reinigerzellen werden derzeit saniert und in den nächsten 8 bis 10 Wochen nacheinander installiert.