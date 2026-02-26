U.S. Polo Assn. ist zum dritten Mal in Folge offizieller Bekleidungs- und Trikotsponsor des Dubai Polo Gold Cup 2026

WEST PALM BEACH, FL UND DUBAI, VAE / ACCESS Newswire / 26. Februar 2026 / U.S. Polo Assn. , die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), fungierte stolz als offizieller Bekleidungs- und Trikotsponsor des Dubai Polo Gold Cup 2026, der vom 28. Januar bis 14. Februar im renommierten Al Habtoor Polo Club in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, stattfand.

Dubai Wolves by Thera mit ihrer Trophäe auf der Bühne des Dubai Polo Gold Cup 2026 im Al Habtoor Polo Club

Bildnachweis: Margarita Crotto

Die U.S. Polo Assn. unterstützte das prestigeträchtige Turnier nun bereits zum dritten Mal in Folge und stellte den teilnehmenden Teams maßgeschneiderte Performance-Trikots, Bekleidung für das Veranstaltungspersonal und exklusive Spielerpreise für die Finalisten zur Verfügung. Die Zuschauer nahmen an der traditionellen Divot-Stomp-Zeremonie teil, bei der eine spezielle Kappe der U.S. Polo Assn. verschenkt wurde, was der zweiwöchigen Veranstaltung in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein zusätzliches Fan-Highlight bescherte.

Das Finale des Dubai Polo Gold Cup 2026 bot einen spannenden Showdown zwischen weltbekannten Spielern, als die Dubai Wolves by Thera den amtierenden Meister, das UAE Polo Team, mit 11:8 besiegten und sich den begehrten Pokal sicherten. Die Teams bestanden aus Habtoor Al Habtoor, Cesar Crespo, Félix Esain und Santiago Laborde vom Dubai Wolves by Thera Team sowie Ihrer Hoheit Sheikha Maitha Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Salvador Jauretche, Lucas Monteverde Jr. und Rosendo Torreguitar vom UAE Polo Team. Félix Esain von den Dubai Wolves by Thera wurde für seine herausragende Leistung zum wertvollsten Spieler (Most Valuable Player) gekürt, während Only Caravina, ebenfalls geritten von Esain, den Titel „Best Playing Pony“ erhielt, was das außergewöhnliche sportliche Niveau dieses Turniers unterstreicht.

„Die fortgesetzte Partnerschaft von U.S. Polo Assn. mit dem Dubai Polo Gold Cup als offizieller Bekleidungs- und Trikotsponsor spiegelt wider, wer wir als globale Sportmarke sind“, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. weltweit verwaltet und vermarktet. „Durch die Unterstützung des führenden High-Goal-Turniers der Vereinigten Arabischen Emirate kann unsere Marke direkt mit der starken Polo-Community in einem unserer wichtigsten Wachstumsmärkte in Kontakt treten und gleichzeitig die Glaubwürdigkeit und Authentizität der U.S. Polo Assn. stärken.“