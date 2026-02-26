    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Union ruft Gewerkschaften wegen ÖPNV-Streiks zur Mäßigung auf

    Foto: Streik bei den Berliner Verkehrsbetrieben (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kurz vor dem Beginn der bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr warnt die Union vor den wirtschaftlichen Folgen und ruft die Gewerkschaften zur Mäßigung auf.

    "Die permanenten Streiks nerven nicht nur die Bürger massiv, sondern sie belasten auch immer stärker die deutsche Volkswirtschaft", sagte der Verkehrsexperte der Bundestagsfraktion, Christoph Ploß, der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe). Die Leidtragenden seien vor allem "Millionen Bürger, die auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen sind". Er appelliere an die Gewerkschaften, auch die sozialen Folgen im Blick zu haben und "maßvoller" vorzugehen, sagte Ploß.

    Die Gewerkschaft Verdi hat im laufenden Tarifkonflikt für Ende der Woche zu Warnstreiks aufgerufen. In den meisten Regionen will sie am Freitag und auch Samstag den Bus- und Bahnverkehr zum Erliegen bringen.


    Verfasst von Redaktion dts
