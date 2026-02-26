GOLDMAN SACHS stuft Puma SE auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf das operative Ergebnis im Übergangsjahr 2026 liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Richard Edwards am Donnerstag nach den Zahlen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,63 % und einem Kurs von 23,44EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Richard Edwards
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
