GOLDMAN SACHS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 179 auf 182 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar an die Halbjahresergebnisse des Industriegasekonzerns an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 21:27 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 21:27 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 179,7EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Georgina Fraser
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 182
Kursziel alt: 179
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Georgina Fraser
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 182
Kursziel alt: 179
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte