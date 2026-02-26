GOLDMAN SACHS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 179 auf 182 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar an die Halbjahresergebnisse des Industriegasekonzerns an./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 21:27 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 179,7EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Georgina Fraser

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 182

Kursziel alt: 179

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



