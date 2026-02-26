RBC stuft Axa auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Mandeep Jagpal in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Solvabilität des Versicherers sei besser gewesen als angenommen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 40,78EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 13:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Mandeep Jagpal
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 48
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
