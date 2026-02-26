RBC stuft Axa auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Mandeep Jagpal in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Solvabilität des Versicherers sei besser gewesen als angenommen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 40,78EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 13:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mandeep Jagpal

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 48,00 € , was eine Steigerung von +19,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer