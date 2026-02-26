Bitcoin auf 0: Suchbegriff knallt bei Google hoch! Kommt jetzt der finale Crash?

Der verwandte Google-Suchbegriff "Bitcoin zero" erreichte Anfang Februar mit einem Wert von 68 ebenfalls eine hohe Beliebtheit. Nur im August 2025 war der Wert mit 100 höher. Das höchste Suchvolumen kam dabei aus Schweden, gefolgt von den USA und Kanada.

Anfang Februar wurde der Suchbegriff "Bitcoin going zero" bei Google so häufig eingegeben wie seit fünf Jahren nicht mehr. Das zeigen Daten von Google Trends. Am 5. Februar erreichte der Begriff mit dem Wert 100 seine höchste Beliebtheit. Zwischen dem 15. und 21. Februar lag der Wert noch bei 45. Der Wert 100 bei Google Trends entspricht der höchsten Beliebtheit eines Suchbegriffs. Ein Wert von 50 bedeutet demnach, dass der Begriff nur noch halb so beliebt ist.

Der Suchbegriff "Bitcoin auf 0" erreichte am 24. Februar in Deutschland mit einem Wert von 24 ebenfalls einen relativ hohen Stand. Beim letzten Bitcoin-Crash und Krypto-Winter im Jahr 2022 war das Suchinteresse mit einem Wert von 100 jedoch deutlich höher.

Die Vorstellung von "Bitcoin Zero" spiegelt die Ängste und Sorgen wider, die insbesondere in volatilen Marktphasen bei Anlegern aufkommen. Erlebt Bitcoin starke Korrekturen oder befindet es sich über einen längeren Zeitraum in einem Bärenmarkt, stellen sich viele Krypto-Anleger die Frage: "Kann Bitcoin wirklich auf null fallen?" Der Begriff „Bitcoin Zero“ wird oft in Online-Foren, sozialen Medien und Finanznachrichten verwendet, um diese Ängste zu schüren.

In einem neuen Post auf X erklärte Austin Arnold, Gründer von Altcoin Daily: "Die Wahrscheinlichkeit, dass #Bitcoin einen Wert von 1.000.000 US-Dollar erreicht, ist höher als die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Wert von 0 US-Dollar erreicht." Eine Begründung oder Erklärung dafür nannte er nicht.

Tatsächlich könnte der Bitcoin genauso wie Aktien oder Anleihen auf null fallen. Denn im Gegensatz zu physischen Gütern hat der Bitcoin keinen intrinsischen Wert. Sein Wert entsteht allein durch das Vertrauen der Nutzer in das Netzwerk und die zugrunde liegende Technologie. Ohne dieses Vertrauen könnte der Preis theoretisch sinken. Aufgrund der breiten Akzeptanz und der stabilen Infrastruktur ist ein vollständiger Wertverlust jedoch sehr unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



