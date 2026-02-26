    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsargenx AktievorwärtsNachrichten zu argenx

    ROUNDUP

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Muskelschwäche-Medikament lässt Kassen bei Biotechfirma Argenx klingeln

    Für Sie zusammengefasst
    • Vyvgart bringt Argenx erstmals operativen Plus
    • Q4 unter Erwartungen; Aktie zuerst hoch, tief.
    • US-Beschleunigung, oMG-Studienziele erreicht.
    ROUNDUP - Muskelschwäche-Medikament lässt Kassen bei Biotechfirma Argenx klingeln
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der zunehmende Erfolg seines Muskelschwäche-Medikaments Vyvgart hat dem Biotechspezialisten Argenx erstmals in seiner knapp 20-jährigen Unternehmensgeschichte im Tagesgeschäft einen Gewinn beschert. Allerdings verfehlte der Pharmahersteller im Schlussquartal die Erwartungen von Analysten. Die Börse reagierte am Donnerstag dennoch zunächst positiv, bevor die Kursgewinne abschmolzen.

    Das im EuroStoxx 50 notierte Papier kletterte in der Frühe um bis zu vier Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember, lag aber um die Mittagszeit mit rund drei Prozent im Minus. Damit ist auch die Kursbilanz 2026 negativ. Seit einem im November erreichten Hoch tut sich die Aktie schwer und hat bisher rund 15 Prozent verloren. In den vergangenen drei Jahren hat sich der Kurs aber etwa verdoppelt. Im September wurde Argenx wegen der starken Kursentwicklung in den bekanntesten europäischen Index aufgenommen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.767,96€
    Basispreis
    4,34
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.590,35€
    Basispreis
    3,97
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bernstein-Analyst Justin Smith schrieb, das operative Ergebnis von Argenx im Schlussquartal habe 14 Prozent unter den durchschnittlichen Markterwartungen gelegen. Zudem sei die Marge 5,3 Prozentpunkte schlechter ausgefallen als gedacht. Zugleich hob er die guten Fortschritte hervor, die Argenx in seiner Forschungspipeline gemacht habe. Diese machten die stark gestiegenen Ausgaben für die Medikamentenentwicklung mehr als wett, die letztlich der Grund für das enttäuschende Jahresende gewesen seien.

    JPMorgan-Experte Richard Vosser verwies auf die ebenfalls am Donnerstag präsentierten neuen Forschungsdaten zu Vyvgart. Diese dürften ebenso gut aufgenommen werden wie die Nachricht, dass das Mittel von der US-Arzneimittelaufsicht die Zusage für einen beschleunigten Zulassungsprozess für einen weiteren Anwendungsbereich erhalten habe.

    Im vergangenen Jahr konnte Argenx dank der Einnahmen bei Vyvgart seinen Erlös auf knapp 4,2 Milliarden US-Dollar fast verdoppeln, wie das Unternehmen in Amsterdam mitteilte. Dabei toppte der Umsatz mit dem Medikament im Schlussquartal die Erwartungen am Markt.

    Das operative Ergebnis schoss 2025 auf fast 1,1 Milliarden Dollar nach oben. Ein Jahr zuvor hatte Argenx noch einen operativen Verlust von mehr als 21 Millionen Dollar gemacht. Unter dem Strich stieg der Jahresgewinn auf 1,3 Milliarden Dollar nach rund 0,8 Milliarden ein Jahr zuvor. 2024 hatten dem Pharmahersteller ein hoher positiver Steuereffekt und ein starkes Finanzergebnis in die schwarzen Zahlen geholfen.

    Das Unternehmen macht seinen Umsatz im Wesentlichen mit Vyvgart. Das Medikament mit dem Wirkstoff Efgartigimod Alfa gilt wegen seines speziellen Wirkprinzips als das erste in seiner Klasse. Es wird unter anderem zur Behandlung gegen die Autoimmunkrankheit Myasthenia gravis eingesetzt, einer schweren Muskelschwäche. Weitere Studien dazu laufen.

    Wie Argenx ebenfalls am Donnerstag mitteilte, wurden bei Tests mit Vyvgart bei okulärer Myasthenia gravis (oMG) - einer Muskelschwäche der Augen - alle wichtigen Studienziele erreicht. Die beschleunigte Zulassung in den USA gilt für die Anwendung bei der seltenen Form der seronegativen allgemeinen Myasthenia gravis (gMG).

    Argenx wurde 2008 im belgischen Gent gegründet, wo sich bis heute der operative Sitz des Unternehmens befindet. Rechtlicher Hauptsitz ist Amsterdam./tav/stw/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur argenx Aktie

    Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 6.195 auf Ariva Indikation (26. Februar 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der argenx Aktie um -5,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von argenx bezifferte sich zuletzt auf 42,89 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 817,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 675,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 880,00EUR was eine Bandbreite von -2,09 %/+27,65 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Muskelschwäche-Medikament lässt Kassen bei Biotechfirma Argenx klingeln Der zunehmende Erfolg seines Muskelschwäche-Medikaments Vyvgart hat dem Biotechspezialisten Argenx erstmals in seiner knapp 20-jährigen Unternehmensgeschichte im Tagesgeschäft einen Gewinn beschert. Allerdings verfehlte der Pharmahersteller im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     