Barclays senkt Ziel für Diageo auf 2310 Pence - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 18,45 auf Tradegate (26. Februar 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um -9,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,88 %.

Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 41,24 Mrd..

Diageo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,333GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 25,00GBP was eine Bandbreite von -8,11 %/+35,14 % bedeutet.