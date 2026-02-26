ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Diageo auf 2310 Pence - 'Overweight'
- Barclays senkt Kursziel Diageo 2550→2310 Pence
- Einstufung bleibt 'Overweight' trotz Senkung!!
- Analyst: Gewinne übersehen, Reaktion zu stark!
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2550 auf 2310 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien hätten sehr negativ auf die Umsatzenttäuschung, den reduzierten Ausblick und den Dividenden-Rücksetzer reagiert, schrieb Laurence Whyatt am Mittwochabend im Nachgang des Geschäftsberichts. Gute Gewinne und Ergebnisstabilität seien dabei allerdings übersehen worden. Whyatt hält die Kursreaktion für übertrieben./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:00 / GMT
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 18,45 auf Tradegate (26. Februar 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um -9,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,88 %.
Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 41,24 Mrd..
Diageo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,333GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 25,00GBP was eine Bandbreite von -8,11 %/+35,14 % bedeutet.
Ob der Artikel in der FT heute ursaechlich fuer die Kursverluste gewesen ist? Ich weiss es nicht. Dass die Whisky Produktion bei vielen Herstellern reduziert wird ist seit einiger Zeit bekannt und duerfte eingepreist sein.
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Spirituosen- und Guinness-Hersteller Diageo hat einen neuen Unternehmenschef gefunden. Der ehemalige Tesco -Chef Dave Lewis werde Anfang 2026 die Führung übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag in London mit. Bis dahin werde Nik Jhangiani weiterhin übergangsweise das Unternehmen leiten und dann wieder die Rolle des Finanzchefs übernehmen. Deirdre Mahlan werde Jhangiani bis Ende des Jahres als Interims-Finanzchefin unterstützen. Die ehemalige Finanzchefin war Mitte August in das Unternehmen zurückgekehrt. Nach einer geschäftlich schwierigen Phase hatte im Sommer Konzernchefin Debra Crew den Spirituosenhersteller verlassen.
Lewis war von 2014 bis 2020 Chef der britischen Supermarktkette Tesco. Zuvor war er fast drei Jahrzehnte lang bei Unilever in verschiedenen Funktionen tätig. Derzeit ist Lewis Verwaltungsratschef des Anbieters rezeptfreier Medikamente Haleon . Lewis wird den Angaben zufolge Ende 2025 von dieser Position zurücktreten./mne/men/mis