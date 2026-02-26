RBC stuft Rolls-Royce auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Outperform" belassen. Der Hersteller von Triebwerken habe ein weiteres Mal die Erwartungen übertroffen und die Zielvorgaben erhöht, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Der für 2028 anvisierte Free Cashflow liege um rund sechs Prozent über dem Konsens./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:22 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:22 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,35 % und einem Kurs von 16,02EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mark Fielding

Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14,5

Kursziel alt: 14,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

