RBC stuft Stellantis auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Autoherstellers habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Tom Narayan am Donnerstag. Der Fokus liege aber auf dem laufenden Jahr und darauf, ob Stellantis wieder profitabel wird./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:42 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:42 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 6,557EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



