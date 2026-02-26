UBS stuft Axa auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Will Hardcastle hob am Donnerstag aus dem Geschäftsbericht den Ausblick auf 2026 und die Solvabilität der Franzosen hervor./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 40,88EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.
