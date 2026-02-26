Glyphosat-Skandal
20.000 Kläger blockieren Bayers 7,25 Milliarden Dollar-Vergleich
Bayer kämpft gegen Widerstand im Glyphosat-Streit: 20.000 Kläger fordern eine Verzögerung des 7,25 Milliarden Dollar-Vergleichs, die Aktie ist Donnerstag klar im Minus.
- 20.000 Kläger fordern Verzögerung des Vergleichs!!
- 7,25 Mrd$ Vergleich zahlt über 21 Jahre, Kritik...
- Aktie -1,53% bei 41,85€; Rückzug droht bei Ablehn.
Im Streit um den 7,25 Milliarden US-Dollar schweren Vergleich von Bayer um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat bekommt das Unternehmen Widerstand, wie das Handelsblatt berichtet. Rund 20.000 Kläger werden von verschiedenen Anwaltskanzleien vertreten, die nun eine Verzögerung der gerichtlichen Prüfung beantragen. Ihrer Ansicht nach würde ein übereiltes Vorgehen die Rechte von Krebspatienten und deren Familien gefährden. Der entsprechende Antrag wurde am Mittwoch vor einem Gericht in St. Louis, Missouri, eingereicht.
Erstmals formiert sich organisierter Widerstand gegen Bayers Versuch, die rund 65.000 offenen Roundup-Klagen in den USA größtenteils beizulegen. Sollte sich eine zu hohe Zahl an Klägern gegen den Vergleich entscheiden, könnte Bayer von diesem zurücktreten. Ein Händler erklärte, dass die Kritik zwar erwartet wurde, jedoch den Vergleich verzögern und den Aktienkurs von Bayer unter Druck setzen könnte. Am Donnerstag notierten die Papiere an der Frankfurter Börse lediglich leicht im Minus.
Bayer äußerte sich durch einen Sprecher zuversichtlich, dass der vorgeschlagene Vergleich fair sei und eine gerichtliche Genehmigung verdienen würde.
Die Vereinbarung über den Vergleich, der noch einer gerichtlichen Genehmigung bedarf, sieht Zahlungen über einen Zeitraum von 21 Jahren vor und soll auch Personen entschädigen, die erst in der Zukunft an Krebs erkranken. Konzernchef Bill Anderson erklärte, dass die "überwältigende Mehrheit" der Kläger dem Vergleich zustimmen müsse.
Bayer hat sich die Klagen als Folge der 63 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme des Glyphosat-Entwicklers Monsanto im Jahr 2018 eingefangen. Bayer sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, dass der in Roundup enthaltene Wirkstoff Glyphosat Krebs verursache. Diese Anschuldigungen wurden jedoch stets von Bayer zurückgewiesen. Weltweit haben Behörden Glyphosat als nicht krebserregend eingestuft, obwohl die Krebsforschungsagentur IARC den Wirkstoff 2015 als "wahrscheinlich krebserregend" bewertete.
Die Aktie ist am Donnerstag 1,53 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 41,85 Euro.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 41,72EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 18:20 Uhr) gehandelt.