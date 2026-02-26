20.000 Kläger blockieren Bayers 7,25 Milliarden Dollar-Vergleich

Im Streit um den 7,25 Milliarden US-Dollar schweren Vergleich von Bayer um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat bekommt das Unternehmen Widerstand, wie das Handelsblatt berichtet. Rund 20.000 Kläger werden von verschiedenen Anwaltskanzleien vertreten, die nun eine Verzögerung der gerichtlichen Prüfung beantragen. Ihrer Ansicht nach würde ein übereiltes Vorgehen die Rechte von Krebspatienten und deren Familien gefährden. Der entsprechende Antrag wurde am Mittwoch vor einem Gericht in St. Louis, Missouri, eingereicht.

Erstmals formiert sich organisierter Widerstand gegen Bayers Versuch, die rund 65.000 offenen Roundup-Klagen in den USA größtenteils beizulegen. Sollte sich eine zu hohe Zahl an Klägern gegen den Vergleich entscheiden, könnte Bayer von diesem zurücktreten. Ein Händler erklärte, dass die Kritik zwar erwartet wurde, jedoch den Vergleich verzögern und den Aktienkurs von Bayer unter Druck setzen könnte. Am Donnerstag notierten die Papiere an der Frankfurter Börse lediglich leicht im Minus.