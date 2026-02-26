    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Glyphosat-Skandal

    1285 Aufrufe 1285 0 Kommentare 0 Kommentare

    20.000 Kläger blockieren Bayers 7,25 Milliarden Dollar-Vergleich

    Bayer kämpft gegen Widerstand im Glyphosat-Streit: 20.000 Kläger fordern eine Verzögerung des 7,25 Milliarden Dollar-Vergleichs, die Aktie ist Donnerstag klar im Minus.

    Für Sie zusammengefasst
    Glyphosat-Skandal - 20.000 Kläger blockieren Bayers 7,25 Milliarden Dollar-Vergleich
    Foto: Juan Vega - EUROPA PRESS

    Im Streit um den 7,25 Milliarden US-Dollar schweren Vergleich von Bayer um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat bekommt das Unternehmen Widerstand, wie das Handelsblatt berichtet. Rund 20.000 Kläger werden von verschiedenen Anwaltskanzleien vertreten, die nun eine Verzögerung der gerichtlichen Prüfung beantragen. Ihrer Ansicht nach würde ein übereiltes Vorgehen die Rechte von Krebspatienten und deren Familien gefährden. Der entsprechende Antrag wurde am Mittwoch vor einem Gericht in St. Louis, Missouri, eingereicht.

    Erstmals formiert sich organisierter Widerstand gegen Bayers Versuch, die rund 65.000 offenen Roundup-Klagen in den USA größtenteils beizulegen. Sollte sich eine zu hohe Zahl an Klägern gegen den Vergleich entscheiden, könnte Bayer von diesem zurücktreten. Ein Händler erklärte, dass die Kritik zwar erwartet wurde, jedoch den Vergleich verzögern und den Aktienkurs von Bayer unter Druck setzen könnte. Am Donnerstag notierten die Papiere an der Frankfurter Börse lediglich leicht im Minus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Short
    43,44€
    Basispreis
    2,82
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    39,96€
    Basispreis
    3,01
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bayer äußerte sich durch einen Sprecher zuversichtlich, dass der vorgeschlagene Vergleich fair sei und eine gerichtliche Genehmigung verdienen würde. 

    Bayer

    -1,59 %
    -10,79 %
    -7,01 %
    +36,42 %
    +84,12 %
    -28,37 %
    -17,78 %
    -55,49 %
    +193,10 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001

    Die Vereinbarung über den Vergleich, der noch einer gerichtlichen Genehmigung bedarf, sieht Zahlungen über einen Zeitraum von 21 Jahren vor und soll auch Personen entschädigen, die erst in der Zukunft an Krebs erkranken. Konzernchef Bill Anderson erklärte, dass die "überwältigende Mehrheit" der Kläger dem Vergleich zustimmen müsse.

    Bayer hat sich die Klagen als Folge der 63 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme des Glyphosat-Entwicklers Monsanto im Jahr 2018 eingefangen. Bayer sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, dass der in Roundup enthaltene Wirkstoff Glyphosat Krebs verursache. Diese Anschuldigungen wurden jedoch stets von Bayer zurückgewiesen. Weltweit haben Behörden Glyphosat als nicht krebserregend eingestuft, obwohl die Krebsforschungsagentur IARC den Wirkstoff 2015 als "wahrscheinlich krebserregend" bewertete.

    Die Aktie ist am Donnerstag 1,53 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 41,85 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 41,72EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 18:20 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Glyphosat-Skandal 20.000 Kläger blockieren Bayers 7,25 Milliarden Dollar-Vergleich Bayer kämpft gegen Widerstand im Glyphosat-Streit: 20.000 Kläger fordern eine Verzögerung des 7,25 Milliarden Dollar-Vergleichs, die Aktie ist Donnerstag klar im Minus.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     