MTU unter Druck nach Streichung der Kaufempfehlung durch Kepler

Mit einem Abschlag von 2,3 Prozent näherte sich der Kurs wieder dem Tief seit Ende Januar, das am Dienstag bei 365,50 Euro markiert worden war. Zum Rekord über 400 Euro von Mitte Februar blieben die Aktien damit auf Abstand.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholung vom Vortag ist es am Donnerstag bei den MTU -Aktien wieder bergab gegangen. Zuvor hatte das Analysehaus Kepler Cheuvreux Kepler die Aktien von "Buy" auf ein neutrales Votum abgestuft wurden.

Am Dienstag hatte MTU seine Jahreszahlen 2025 vorgelegt und dabei mit einem vorsichtigen Ausblick bei den Anlegern nicht mehr weiter gepunktet. Daran knüpfte nun Experte Aymeric Poulain von Kepler Cheuvreux an. Der Ausblick markiere das Ende des margengetriebenen Zyklus steigender Ergebniserwartungen.

Für weiter steigende Gewinnschätzungen mangele es an Treibern, argumentierte der Experte. Er monierte anspruchsvolle Vergleichszahlen und einen nachlassenden Dollar-Effekt. Auch die Free-Cashflow-Umwandlung biete nur begrenzten Spielraum. Damit ist gemeint, wie viel operativen Gewinn ein Unternehmen am Ende tatsächlich in freien Finanzmittelzufluss ummünzen kann./tih/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,46 % und einem Kurs von 372,2 auf Tradegate (26. Februar 2026, 13:21 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um -5,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,50 %. Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 20,08 Mrd.. MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 428,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der MTU Aero Engines Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 370,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 500,00EUR was eine Bandbreite von -1,75 %/+32,77 % bedeutet.



