    Quanten-Aktie

    D-Wave Quantum: Aktie und Netto-Verluste steigen im Einklang

    Die Aktien von D-Wave Quantum notieren am Donnerstag im vorbörslichen Handel im Plus, obwohl die Ergebnisse des vierten Quartals die Erwartungen verfehlt hatten.

    Quanten-Aktie - D-Wave Quantum: Aktie und Netto-Verluste steigen im Einklang
    Foto: D-Wave Quantum Inc.

    Im abgelaufenen Quartal betrug der bereinigte Nettoverlust je Aktie 0,09 US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust je Aktie von 0,08 US-Dollar im vierten Quartal 2024. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 2,8 Millionen US-Dollar. Sowohl Umsatz als auch Gewinn blieben hinter den Analystenerwartungen zurück.

    "Unsere Ergebnisse für 2025 markieren eines der erfolgreichsten und transformativsten Jahre in der Geschichte von D-Wave, mit einem signifikanten Wachstum bei allen wichtigen Geschäftskennzahlen – Umsatz, Buchungen, technische Meilensteine ​​und wissenschaftliche Durchbrüche", sagte Alan Baratz, CEO von D-Wave, in einer aktuellen Pressemitteilung.

    Das Unternehmen gab bekannt, dass es im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Auftragseingang von 13,4 Millionen US-Dollar verzeichnete, was einem Anstieg von 471 Prozent gegenüber dem unmittelbar vorangegangenen dritten Quartal mit einem Auftragseingang von 2,4 Millionen US-Dollar entspricht.

    Der Auftragseingang beinhaltet die im Oktober 2025 unterzeichnete Vereinbarung mit Swiss Quantum Technology über 10 Millionen Euro.

    D-Wave gab bekannt, dass das Unternehmen das Jahr 2025 mit der höchsten Liquiditätsposition seiner Geschichte von über 884 Millionen US-Dollar abschloss.

    "Wir starten mit außergewöhnlichem Schwung ins Jahr 2026: Allein im Januar erzielten wir Buchungen von über 30 Millionen US-Dollar, und bauten unsere Marktführerschaft durch die Übernahme des Gate-Modell-Quantencomputerunternehmens Quantum Circuits, Inc. weiter aus", so CEO Baratz.

    Trotz des höher als erwarteten Verlusts tendiert die Aktie von D-Wave Quantum im frühen Handel deutlich im Plus, bei rund 5 Prozent.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die D-Wave Quantum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,53 % und einem Kurs von 17,57EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.

    Verfasst von Krischan Orth
    Die Aktien von D-Wave Quantum notieren am Donnerstag im vorbörslichen Handel im Plus, obwohl die Ergebnisse des vierten Quartals die Erwartungen verfehlt hatten.
