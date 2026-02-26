Quanten-Aktie
D-Wave Quantum: Aktie und Netto-Verluste steigen im Einklang
Die Aktien von D-Wave Quantum notieren am Donnerstag im vorbörslichen Handel im Plus, obwohl die Ergebnisse des vierten Quartals die Erwartungen verfehlt hatten.
- Q4 verfehlt Erwartungen, Aktie vor Handel +5%.
- Auftragseingang Q4 13,4M$, +471%, Swiss 10M€ Deal
- Rekordliquidität 884M$, Jan-Buchungen 30M+ QCI
Im abgelaufenen Quartal betrug der bereinigte Nettoverlust je Aktie 0,09 US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust je Aktie von 0,08 US-Dollar im vierten Quartal 2024. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 2,8 Millionen US-Dollar. Sowohl Umsatz als auch Gewinn blieben hinter den Analystenerwartungen zurück.
"Unsere Ergebnisse für 2025 markieren eines der erfolgreichsten und transformativsten Jahre in der Geschichte von D-Wave, mit einem signifikanten Wachstum bei allen wichtigen Geschäftskennzahlen – Umsatz, Buchungen, technische Meilensteine und wissenschaftliche Durchbrüche", sagte Alan Baratz, CEO von D-Wave, in einer aktuellen Pressemitteilung.
Das Unternehmen gab bekannt, dass es im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Auftragseingang von 13,4 Millionen US-Dollar verzeichnete, was einem Anstieg von 471 Prozent gegenüber dem unmittelbar vorangegangenen dritten Quartal mit einem Auftragseingang von 2,4 Millionen US-Dollar entspricht.
Der Auftragseingang beinhaltet die im Oktober 2025 unterzeichnete Vereinbarung mit Swiss Quantum Technology über 10 Millionen Euro.
D-Wave gab bekannt, dass das Unternehmen das Jahr 2025 mit der höchsten Liquiditätsposition seiner Geschichte von über 884 Millionen US-Dollar abschloss.
"Wir starten mit außergewöhnlichem Schwung ins Jahr 2026: Allein im Januar erzielten wir Buchungen von über 30 Millionen US-Dollar, und bauten unsere Marktführerschaft durch die Übernahme des Gate-Modell-Quantencomputerunternehmens Quantum Circuits, Inc. weiter aus", so CEO Baratz.
Trotz des höher als erwarteten Verlusts tendiert die Aktie von D-Wave Quantum im frühen Handel deutlich im Plus, bei rund 5 Prozent.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die D-Wave Quantum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,53 % und einem Kurs von 17,57EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.