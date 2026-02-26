ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Argenx auf 'Outperform' - Ziel 875 Euro
- Bernstein bestätigt Outperform, Kursziel 875€ (Q4)
- F&E-Fortschritte gleichen hohe Investitionen aus!!
- Quartalszahlen Q4'25: Einstufung bleibt Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Argenx nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 875 Euro auf "Outperform" belassen. Fortschritte bei der Forschung und Entwicklung des Biotechnologieunternehmens machten umfangreiche Investitionen mehr als wett, schrieb Justin Smith am Donnerstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:40 / UTC
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 684,2 auf Tradegate (26. Februar 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der argenx Aktie um -5,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,80 %.
Die Marktkapitalisierung von argenx bezifferte sich zuletzt auf 42,89 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 817,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 675,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 880,00EUR was eine Bandbreite von -2,09 %/+27,65 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 875 Euro