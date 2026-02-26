Bernstein belässt Argenx auf 'Outperform' - Ziel 875 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur argenx Aktie

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 684,2 auf Tradegate (26. Februar 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der argenx Aktie um -5,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,80 %.

Die Marktkapitalisierung von argenx bezifferte sich zuletzt auf 42,89 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 817,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 675,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 880,00EUR was eine Bandbreite von -2,09 %/+27,65 % bedeutet.