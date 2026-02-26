LSEG startet Aktienrückkauf über 4,1 Milliarden US-Dollar

Die Maßnahme kommt in einer Phase wachsender Herausforderungen. Elliott Management ist jüngst eingestiegen und fordert Veränderungen, während zugleich Sorgen wachsen, dass künstliche Intelligenz das margenstarke Datengeschäft belasten könnte.

Die London Stock Exchange Group (LSEG) will eigene Aktien im Wert von 3 Milliarden Pfund (rund 4,1 Milliarden US-Dollar) zurückkaufen. Das kündigte der Konzern am Donnerstag an.

LSEG betonte jedoch, der Rückkauf sei keine direkte Reaktion auf Elliott. Man habe keine Pläne für Asset-Verkäufe oder eine strategische Zerschlagung des Konzerns.

Aktie springt an – Markt honoriert Kapitalrückführung

Die LSEG-Aktie legt nach Ankündigung im Londoner Handel über 6 Prozent zu.

Analysten zeigten sich ebenso positiv überrascht. Jefferies sprach von einem "Monster"-Rückkauf, der die zuletzt gestiegenen Markterwartungen erfülle.

Zusätzlich hob LSEG die Dividende um 15 Prozent an.

Elliott fordert mehr – Margen und Portfolio im Fokus

Der Einstieg von Elliott Management erhöht den Druck auf Vorstandschef David Schwimmer deutlich. Nach Informationen aus dem Umfeld des Investors drängt Elliott auf eine Überprüfung des Konzernportfolios, höhere operative Margen, die derzeit hinter jenen der Wettbewerber zurückbleiben und eine offensivere Kommunikation der strategischen Positionierung gegenüber KI-Risiken.

KI-Sorgen belasten den Sektor

Wie viele globale Börsenbetreiber hat sich LSEG in den vergangenen Jahren strategisch neu ausgerichtet. Während das traditionelle Börsengeschäft unter einer Flaute bei Börsengängen und der Abwanderung einzelner Unternehmen an internationale Handelsplätze leidet, setzt der Konzern zunehmend auf den Verkauf proprietärer Finanzdaten und Analytiklösungen.

Gerade dieses Geschäftsfeld steht nun im Zentrum der Debatte um künstliche Intelligenz. Es steht die Frage im Raum, ob leistungsfähige KI-Modelle künftig in der Lage sein könnten, Teile der Wertschöpfungskette zu ersetzen.

Gleichzeitig sucht das Unternehmen aktiv die Kooperation mit führenden KI-Entwicklern. So bestehen bereits Partnerschaften mit OpenAI und Anthropic, die ihren Nutzern den Zugang und die strukturierte Abfrage von LSEG-Daten ermöglichen.

Wachstum solide – aber mit ersten Bremsspuren

Operativ meldete LSEG für 2025 ein organisches Umsatzwachstum von 7,1 Prozent. Damit traf der Konzern die Erwartungen der Analysten.

Für 2026 prognostiziert LSEG ein organisches Umsatzwachstum zwischen 6,5 und 7,5 Prozent bei konstanten Wechselkursen. Analysten rechnen im Schnitt mit rund 6,7 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,59 % und einem Kurs von 97,00EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.





