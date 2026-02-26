    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLondon Stock Exchange Group AktievorwärtsNachrichten zu London Stock Exchange Group

    Neuer Kurstreiber

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    LSEG startet Aktienrückkauf über 4,1 Milliarden US-Dollar

    Die London Stock Exchange Group kündigt ein milliardenschweres Rückkaufprogramm an und erhöht die Dividende. Die Aktie reagiert mit einem Kurssprung.

    Neuer Kurstreiber - LSEG startet Aktienrückkauf über 4,1 Milliarden US-Dollar
    Foto: Adrien Fillon - NurPhoto

    Die London Stock Exchange Group (LSEG) will eigene Aktien im Wert von 3 Milliarden Pfund (rund 4,1 Milliarden US-Dollar) zurückkaufen. Das kündigte der Konzern am Donnerstag an.

    Die Maßnahme kommt in einer Phase wachsender Herausforderungen. Elliott Management ist jüngst eingestiegen und fordert Veränderungen, während zugleich Sorgen wachsen, dass künstliche Intelligenz das margenstarke Datengeschäft belasten könnte.

    LSEG betonte jedoch, der Rückkauf sei keine direkte Reaktion auf Elliott. Man habe keine Pläne für Asset-Verkäufe oder eine strategische Zerschlagung des Konzerns.

    Aktie springt an – Markt honoriert Kapitalrückführung

    Die LSEG-Aktie legt nach Ankündigung im Londoner Handel über 6 Prozent zu.

    Analysten zeigten sich ebenso positiv überrascht. Jefferies sprach von einem "Monster"-Rückkauf, der die zuletzt gestiegenen Markterwartungen erfülle. 

    Zusätzlich hob LSEG die Dividende um 15 Prozent an.

    Elliott fordert mehr – Margen und Portfolio im Fokus

    Der Einstieg von Elliott Management erhöht den Druck auf Vorstandschef David Schwimmer deutlich. Nach Informationen aus dem Umfeld des Investors drängt Elliott auf eine Überprüfung des Konzernportfolios, höhere operative Margen, die derzeit hinter jenen der Wettbewerber zurückbleiben und eine offensivere Kommunikation der strategischen Positionierung gegenüber KI-Risiken.

    KI-Sorgen belasten den Sektor

    Wie viele globale Börsenbetreiber hat sich LSEG in den vergangenen Jahren strategisch neu ausgerichtet. Während das traditionelle Börsengeschäft unter einer Flaute bei Börsengängen und der Abwanderung einzelner Unternehmen an internationale Handelsplätze leidet, setzt der Konzern zunehmend auf den Verkauf proprietärer Finanzdaten und Analytiklösungen.

    Gerade dieses Geschäftsfeld steht nun im Zentrum der Debatte um künstliche Intelligenz. Es steht die Frage im Raum, ob leistungsfähige KI-Modelle künftig in der Lage sein könnten, Teile der Wertschöpfungskette zu ersetzen.

    Gleichzeitig sucht das Unternehmen aktiv die Kooperation mit führenden KI-Entwicklern. So bestehen bereits Partnerschaften mit OpenAI und Anthropic, die ihren Nutzern den Zugang und die strukturierte Abfrage von LSEG-Daten ermöglichen.

    Wachstum solide – aber mit ersten Bremsspuren

    Operativ meldete LSEG für 2025 ein organisches Umsatzwachstum von 7,1 Prozent. Damit traf der Konzern die Erwartungen der Analysten.

    Für 2026 prognostiziert LSEG ein organisches Umsatzwachstum zwischen 6,5 und 7,5 Prozent bei konstanten Wechselkursen. Analysten rechnen im Schnitt mit rund 6,7 Prozent.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,59 % und einem Kurs von 97,00EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Neuer Kurstreiber LSEG startet Aktienrückkauf über 4,1 Milliarden US-Dollar Die London Stock Exchange Group kündigt ein milliardenschweres Rückkaufprogramm an und erhöht die Dividende. Die Aktie reagiert mit einem Kurssprung.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     