Platin vs. Silber - Welches Edelmetall bietet Anlegern jetzt die besten Chancen?

In den letzten Wochen krachte es gewaltig. Der Platinpreis rauschte die 3.000 US-Dollar vor Augen in Richtung 2.000 US-Dollar. Silber bezahlte den Höhenflug ebenfalls teuer. So fiel der Silberpreis von knapp 120 US-Dollar auf 70 US-Dollar. Während der Goldpreis bereits wieder in Richtung 5.200 US-Dollar vorstößt und damit Kontakt zu den bisherigen Rekordhochs herstellt, lässt das Comeback von Platin und Silber noch etwas auf sich warten. An dieser Stelle noch kurz einen Abstecher zu Kupfer. Der Kupferpreis zerrt mit Vehemenz an seinen charttechnischen Ketten - sprich am Widerstand von 6 US-Dollar. Ein Ausbruch könnte den Kupferpreis in neue Sphären katapultieren.

Nach dem Abverkauf – Sind Platin und Silber bereit für das Comeback?

Um sich einen groben Überblick zu verschaffen, welches Metall gerade die besten Chancen offeriert, lohnt ein Blick auf die aktuellen Ratios:

Der Platinpreis notiert aktuell bei 2.272 US-Dollar, Gold bei 5.173 US-Dollar und Silber bei 87,2 US-Dollar. Somit liegen die Gold-Platin-Ratio bei 2,27 und die Platin-Silber-Ratio bei 26,1. Zum Vergleich. Zum Zeitpunkt unserer letzten Platin-Kommentierung lagen die Ratios bei 2,45 und 26,7. Aus dem Blickwinkel von Platin betrachtet zeigt sich, dass Platin im Vergleich zu Gold aktuell zwar das größere Momentum aufweist, aber in der aktuellen Phase Silber etwas hinterherhinkt. Bemüht man die Historie, dann wird deutlich, dass Platin sowohl gegenüber Gold als auch gegenüber Silber gewaltiges Nachholpotenzial aufweist, gelten doch als langfristig relevante Durchschnittswerte für die Gold-Platin-Ratio 1 und für die Platin-Silber-Ratio 75.

Platin und Silber – Vom Defizit getrieben

Da sich Faktoren, wie der US-Dollar und die Entwicklung der für die Betrachtung wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen, neutralisieren, konzentrieren wir uns an dieser Stelle auf die Angebots-Nachfrage-Situation bei Platin und Silber.

Beide Metalle befinden sich in einer übergeordneten Defizitphase. Wie bereits in der Silber-Kommentierung vom 15. Februar thematisiert, steuert Silber auf das sechste Defizitjahr in Folge zu. Das „The Silver Institute“ erwartet für das laufende Jahr noch immer eine Lücke von 67 Mio. Unzen. Dabei trifft eine robuste Nachfrage auf ein fragiles Angebot. Gerade die Angebotsseite steht aufgrund der aktuellen innenpolitischen Entwicklungen in Mexiko im Fokus. Die Bedeutung Mexikos für den Silbermarkt ist immens. In Mexiko liegen einige der weltgrößten Silberminen. An dieser Stelle sei stellvertretend auf die Peñasquito-Mine von Newmont oder die Juanicipio-Mine von Fresnillo / Pan American Silver verwiesen. Eine Ausweitung der aktuellen Unruhen auf irgendwelche Minen könnte gravierende Folgen für die Bepreisung von Silber haben.

Auch Platin bewegt sich in einer übergeordneten Defizitphase. In der Platin-Kommentierung vom 10. Februar wurden die Prognosen des World Platinum Investment Councils (WPIC) ausführlich thematisiert. Demnach kommt Platin aus einem dreijährigen Defizit und sollte 2026 auf einen marginalen Überschuss zusteuern. Aber: Für 2027 bis 2030 ist einer erneute Defizitphase zu erwarten.

Fazit - Welches Edelmetall bietet Anlegern jetzt die besten Chancen?

Platin und Silber haben ganz ähnliche Voraussetzungen und somit Chancen. Beide Edelmetalle befinden sich in einem Defizit und erfreuen sich zudem einer starken Nachfrage aus der Industrie, aber vor allem Silber wird immer stärker als Alternative zu Gold wahrgenommen, wenn es für Anleger und Investoren darum geht, sichere Häfen anzusteuern. Wenn man so will, hat Silber hier im Vergleich zu Platin leichte Vorteile.

Bricht man die aktuellen Konstellationen auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann lässt sich konstatieren, dass Platin über die 2.300 US-Dollar muss, um die Bodenbildung zu forcieren und eine Erholung in Richtung 2.900 US-Dollar zu starten. Gleichzeitig sollte es für das Edelmetall nicht mehr unter die 1.900 US-Dollar gehen, anderenfalls könnte es doch noch einmal eng werden. Die wichtigen Chartmarken für Silber lauten indes 92 US-Dollar und 70 US-Dollar. Über die 92 US-Dollar muss Silber, um die Rallye in Richtung 120 US-Dollar wieder anzukurbeln. Unter die 70 US-Dollar sollte das Edelmetall jedoch tunlichst nicht zurücksetzen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

