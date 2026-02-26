Huawei Cloud Core Network läutet eine neue Ära der Monetarisierung von Erfahrungen ein

Im Hinblick auf die Netzfähigkeit haben wir Intelligenz in die Netzwerke eingebracht. So kann das Paketkernnetzwerk die Nutzererfahrung in Echtzeit und genauer auf der Grundlage von QoE statt KPI verstehen. Basierend auf unseren Erfahrungen in China haben wir „fünf Fähigkeiten" vorgeschlagen. Diese sind: Erfahrungsdefinition, Netzwerksicherheit, Produktwerbung, Verbraucherwahrnehmung und Bereitstellungsschätzung. Diese Fähigkeiten können Betreibern helfen, eine geschlossene Erfahrungsmonetarisierung zu realisieren.

BARCELONA, Spanien, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- 2025 machte die Monetarisierung von 5G-A-Erfahrungen einen großen Sprung nach vorne. Angetrieben sowohl von der Industrie als auch von der Technologie hat es sich von der Konzeptumsetzung zum großflächigen kommerziellen Einsatz entwickelt. Bislang haben wir mehr als 45 Millionen Nutzer in China bedient. Diese Bemühungen haben den Betreibern geholfen, sich von einfachen Kommunikationsdiensten hin zu einer echten Monetarisierung der Nutzererfahrung zu entwickeln. Im vergangenen Jahr haben wir uns auf drei Dinge konzentriert: die Verbesserung der Netzwerkkapazitäten, die Innovation von Geschäftsmodellen und den Aufbau einer Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems. In enger Zusammenarbeit mit GSMA Foundry und über 10 führenden Betreibern weltweit haben wir erste Erfolge bei der Entwicklung von Geschäftsfällen und der Erforschung von Geschäftsmodellen erzielt.

In Bezug auf das Geschäftsmodell wurde das Konzept der Geschäftsgestaltung schrittweise erforscht. Das heißt, die Erfahrungsprivilegien werden in erster Linie in das Hauptpaket und in zweiter Linie in Zusatzpakete integriert. Beispielsweise haben wir den Diamond-VIP- und Platinum-VIP-Nutzerpaketen Erfahrungsprivilegien hinzugefügt. Dies erhöht die Loyalität von High-End-Nutzern und fördert Paket-Upgrades. Darüber hinaus haben wir Add-ons für Nutzer in bestimmten Szenarien eingeführt, z. B. für Reisen mit Hochgeschwindigkeitszügen oder den Aufenthalt in überfüllten Stadien. Dies hilft Betreibern, On-Demand-Anforderungen zu erfüllen und den ARPU zu steigern.

Was die Zusammenarbeit im Ökosystem angeht, unterstützen die gängigen Endgeräte nun die statische MyLogo-Anzeige. 2025 haben wir gemeinsam mit Partnern wie Huawei Device Company und China Mobile Group Device Company daran gearbeitet, MyLogo von statisch zu interaktiv weiterzuentwickeln. Wir haben bereits Pilotprojekte in den Provinzen Henan und Zhejiang abgeschlossen. In Zukunft wird MyLogo zu einem Einstiegspunkt für die Monetarisierung von Erfahrungen und intelligentes Marketing werden.

Wir werden weiterhin KI-Funktionen in das Paketkernnetzwerk einführen, um die Netzwerkintelligenz zu verbessern. Außerdem entwickeln wir neue Lösungen wie Media Relay und Mobile Home, um Betreibern dabei zu helfen, neue Werte und geschäftliche Erfolge zu erschließen.

Treffen wir uns auf der MWC Barcelona 2026, um gemeinsam ein intelligenteres Netzwerk und eine Zukunft zu schaffen, die von Erfahrungen geprägt ist.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2920897/image1.jpg

