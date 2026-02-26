GOLDMAN SACHS stuft SALESFORCE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Salesforce von 330 auf 281 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Entscheidend sei, inwieweit die Amerikaner mit dem KI-Tool Agentforce sinnvollere Lösungen anbieten können als neuere Konkurrenz, schrieb Gabriela Borges am Donnerstag angesichts der negativen Kursreaktion auf den Geschäftsbericht. Und dann, ob das Unternehmen diese auch entsprechend gut monetarisieren könne, um die Gewinnerwartungen anzutreiben und Skepsis zu widerlegen./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:22 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,82 % und einem Kurs von 158,1EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Gabriela Borges

Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 281

Kursziel alt: 330

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

