    Deutsche Bank Research belässt Deutsche Telekom auf 'Buy'

    • DB Research: Telekom weiter auf Buy, Ziel 42€.
    • Q4 und Ausblick 2026 im Rahmen der Erwartungen
    • Ermutigende Belebung in Deutschland hervorgeh.
    Foto: Federico Gambarini - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das vierte Quartal und der Ausblick auf 2026 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Robert Grindle am Donnerstag nach den Zahlen. Er hob zudem eine ermutigende Belebung in Deutschland hervor./ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:06 / GMT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 33,55 auf Tradegate (26. Februar 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +4,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 166,65 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +5,39 %/+26,47 % bedeutet.


