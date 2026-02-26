ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research belässt Deutsche Telekom auf 'Buy'
- DB Research: Telekom weiter auf Buy, Ziel 42€.
- Q4 und Ausblick 2026 im Rahmen der Erwartungen
- Ermutigende Belebung in Deutschland hervorgeh.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das vierte Quartal und der Ausblick auf 2026 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Robert Grindle am Donnerstag nach den Zahlen. Er hob zudem eine ermutigende Belebung in Deutschland hervor./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:06 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 33,55 auf Tradegate (26. Februar 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +4,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 166,65 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +5,39 %/+26,47 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Hätten sie damals T-Mobile US verkauft wäre die Aktie heute bei 9€ oder so. Gut das der Verkauf damals nicht funktioniert hat.
- Konzernumsatz wächst 2025 organisch um 4,2 Prozent auf 119,1 Milliarden Euro, Service-Umsätze: organisch plus 3,8 Prozent
- Bereinigtes EBITDA AL steigt organisch um 4,7 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro
- Free Cashflow AL plus 2,0 Prozent auf 19,5 Milliarden Euro
- Bereinigter Konzernüberschuss stieg 2025 um 3,7 Prozent auf 9,7 Milliarden Euro
- Prognose für 2026: bereinigtes EBITDA AL rund 47,4 Milliarden Euro, Free Cashflow AL rund 19,8 Milliarden Euro, bereinigtes Ergebnis je Aktie rund 2,20 Euro
- Deutschland: mehr als 2 Millionen FTTH-Kunden
- USA: beeindruckendes Wachstum
- Europa: Erfolgsserie fortgesetzt
- Systemgeschäft: Abschluss eines starken Jahres
Da scheint noch so viel im Topf zu sein, dass die nächsten Jahre von eine steuerfreien Dividende auszugehen ist. Die Entwicklung hängt ja auch insbesondere an den kommenden Ausschüttungen. Insofern kann ich die Kommunikation der Telekom nachvollziehen.