J.M. Smucker Aktie hebt ab - 26.02.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die J.M. Smucker Aktie. Mit einer Performance von +7,42 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die J.M. Smucker Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,82 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 96,96€, mit einem Plus von +7,42 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

J.M. Smucker ist ein führender Hersteller von Konsumgütern mit bekannten Marken wie Smucker's und Jif, stark in Nordamerika vertreten. Hauptkonkurrenten sind Kraft Heinz und General Mills. Das Unternehmen zeichnet sich durch starke Markenidentität und Innovationskraft aus.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +11,98 % bei J.M. Smucker.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die J.M. Smucker Aktie damit um +7,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,85 %. Im Jahr 2026 gab es für J.M. Smucker bisher ein Plus von +16,02 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,02 % geändert.

J.M. Smucker Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,07 % 1 Monat +12,85 % 3 Monate +11,98 % 1 Jahr -14,92 %

Informationen zur J.M. Smucker Aktie

Es gibt 107 Mio. J.M. Smucker Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,25 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

General Mills, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,46 %. Mondelez International Registered (A) notiert im Plus, mit +0,29 %. The Kraft Heinz Company notiert im Minus, mit -0,38 %.

J.M. Smucker Aktie jetzt kaufen?

Ob die J.M. Smucker Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur J.M. Smucker Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.