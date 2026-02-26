    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJ.M. Smucker AktievorwärtsNachrichten zu J.M. Smucker

    Besonders beachtet!

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    J.M. Smucker Aktie hebt ab - 26.02.2026

    Am 26.02.2026 ist die J.M. Smucker Aktie, bisher, um +7,42 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der J.M. Smucker Aktie.

    Besonders beachtet! - J.M. Smucker Aktie hebt ab - 26.02.2026
    Foto: adobe.stock.com

    J.M. Smucker ist ein führender Hersteller von Konsumgütern mit bekannten Marken wie Smucker's und Jif, stark in Nordamerika vertreten. Hauptkonkurrenten sind Kraft Heinz und General Mills. Das Unternehmen zeichnet sich durch starke Markenidentität und Innovationskraft aus.

    J.M. Smucker aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.02.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die J.M. Smucker Aktie. Mit einer Performance von +7,42 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die J.M. Smucker Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,82 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 96,96, mit einem Plus von +7,42 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.390,98€
    Basispreis
    4,75
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.400,00€
    Basispreis
    4,63
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +11,98 % bei J.M. Smucker.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die J.M. Smucker Aktie damit um +7,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,85 %. Im Jahr 2026 gab es für J.M. Smucker bisher ein Plus von +16,02 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,02 % geändert.

    J.M. Smucker Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,07 %
    1 Monat +12,85 %
    3 Monate +11,98 %
    1 Jahr -14,92 %

    Informationen zur J.M. Smucker Aktie

    Es gibt 107 Mio. J.M. Smucker Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,25 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    General Mills, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,46 %. Mondelez International Registered (A) notiert im Plus, mit +0,29 %. The Kraft Heinz Company notiert im Minus, mit -0,38 %.

    J.M. Smucker Aktie jetzt kaufen?


    Ob die J.M. Smucker Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur J.M. Smucker Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    J.M. Smucker

    +6,40 %
    +5,58 %
    +10,75 %
    +10,93 %
    -10,92 %
    -33,06 %
    +0,79 %
    -18,65 %
    +162,40 %
    ISIN:US8326964058WKN:633835



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! J.M. Smucker Aktie hebt ab - 26.02.2026 Am 26.02.2026 ist die J.M. Smucker Aktie, bisher, um +7,42 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der J.M. Smucker Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     