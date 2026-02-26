Börsen Update Europa - 26.02. - FTSE Athex 20 stark +2,33 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.286,09 PKT und fällt um -0,50 %. Top-Werte: AIXTRON +5,99 %, Nordex +4,02 %, Delivery Hero +3,94 % Flop-Werte: Kion Group -9,60 %, HENSOLDT -8,66 %, freenet -8,21 %

Der DAX bewegt sich bei 25.271,62 PKT und steigt um +0,26 %. Top-Werte: Deutsche Boerse +2,08 %, adidas +1,77 %, BASF +1,74 % Flop-Werte: Heidelberg Materials -6,06 %, Scout24 -4,10 %, Münchener Rück -2,81 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht bei 3.760,75 PKT und gewinnt bisher +0,40 %.

Top-Werte: AIXTRON +5,99 %, Elmos Semiconductor +5,34 %, SILTRONIC AG +5,00 %

Flop-Werte: HENSOLDT -8,66 %, freenet -8,21 %, United Internetet -2,05 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:51) bei 6.194,55 PKT und steigt um +0,22 %.

Top-Werte: Schneider Electric +5,22 %, Deutsche Boerse +2,08 %, ENI +1,97 %

Flop-Werte: Münchener Rück -2,81 %, Rheinmetall -1,85 %, Iberdrola -1,71 %

Der ATX steht bei 5.724,82 PKT und verliert bisher -0,85 %.

Top-Werte: STRABAG +1,27 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,07 %, Raiffeisen Bank International +0,66 %

Flop-Werte: Erste Group Bank -2,38 %, Verbund Akt.(A) -2,37 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,75 %

Der SMI bewegt sich bei 13.993,19 PKT und steigt um +0,22 %.

Top-Werte: Partners Group Holding +2,28 %, Logitech International +2,26 %, Alcon +1,22 %

Flop-Werte: Holcim -5,45 %, Swiss Re -1,68 %, Sika -1,53 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.631,90 PKT und steigt um +0,60 %.

Top-Werte: ENGIE +5,22 %, Schneider Electric +5,22 %, Bouygues +3,41 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -1,03 %, Societe Generale -0,84 %, ArcelorMittal -0,77 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.220,47 PKT und gewinnt bisher +0,59 %.

Top-Werte: SKF (B) +1,84 %, Volvo Registered (B) +0,79 %, Skanska (B) +0,70 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,85 %, Swedbank Shs(A) -0,72 %, Securitas Shs(B) -0,71 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.720,00 PKT und steigt um +2,33 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +3,23 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,21 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,72 %

Flop-Werte: Viohalco -1,32 %, Jumbo -1,22 %, Piraeus Port Authority -0,89 %