Börsen Update Europa - 26.02. - FTSE Athex 20 stark +2,33 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.271,62 PKT und steigt um +0,26 %.
Top-Werte: Deutsche Boerse +2,08 %, adidas +1,77 %, BASF +1,74 %
Flop-Werte: Heidelberg Materials -6,06 %, Scout24 -4,10 %, Münchener Rück -2,81 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.286,09 PKT und fällt um -0,50 %.
Top-Werte: AIXTRON +5,99 %, Nordex +4,02 %, Delivery Hero +3,94 %
Flop-Werte: Kion Group -9,60 %, HENSOLDT -8,66 %, freenet -8,21 %
Der TecDAX steht bei 3.760,75 PKT und gewinnt bisher +0,40 %.
Top-Werte: AIXTRON +5,99 %, Elmos Semiconductor +5,34 %, SILTRONIC AG +5,00 %
Flop-Werte: HENSOLDT -8,66 %, freenet -8,21 %, United Internetet -2,05 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:51) bei 6.194,55 PKT und steigt um +0,22 %.
Top-Werte: Schneider Electric +5,22 %, Deutsche Boerse +2,08 %, ENI +1,97 %
Flop-Werte: Münchener Rück -2,81 %, Rheinmetall -1,85 %, Iberdrola -1,71 %
Der ATX steht bei 5.724,82 PKT und verliert bisher -0,85 %.
Top-Werte: STRABAG +1,27 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,07 %, Raiffeisen Bank International +0,66 %
Flop-Werte: Erste Group Bank -2,38 %, Verbund Akt.(A) -2,37 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,75 %
Der SMI bewegt sich bei 13.993,19 PKT und steigt um +0,22 %.
Top-Werte: Partners Group Holding +2,28 %, Logitech International +2,26 %, Alcon +1,22 %
Flop-Werte: Holcim -5,45 %, Swiss Re -1,68 %, Sika -1,53 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.631,90 PKT und steigt um +0,60 %.
Top-Werte: ENGIE +5,22 %, Schneider Electric +5,22 %, Bouygues +3,41 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -1,03 %, Societe Generale -0,84 %, ArcelorMittal -0,77 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.220,47 PKT und gewinnt bisher +0,59 %.
Top-Werte: SKF (B) +1,84 %, Volvo Registered (B) +0,79 %, Skanska (B) +0,70 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,85 %, Swedbank Shs(A) -0,72 %, Securitas Shs(B) -0,71 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.720,00 PKT und steigt um +2,33 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +3,23 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,21 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,72 %
Flop-Werte: Viohalco -1,32 %, Jumbo -1,22 %, Piraeus Port Authority -0,89 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.