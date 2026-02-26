ZenaTech-Tochter ZenaDrone initiiert die Entwicklung eines Quantennavigationssystems für Verteidigungszwecke, das Drohneneinsätze in Bereichen ohne GPS-Empfang ermöglicht

Vancouver, British Columbia, (26. Februar 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass seine auf Drohnen spezialisierte Tochtergesellschaft ZenaDrone die Entwicklung eines Quantennavigationssystems eingeleitet hat, das sichere Drohneneinsätze in Gegenden ohne GPS-Empfang bzw. mit gestörtem Satellitenempfang ermöglichen soll. Das System wird zunächst die für schwere Lasten ausgelegte Multifunktionsdrohne ZenaDrone 1000 unterstützen, die im Verteidigungswesen für Aufklärungs-, Überwachungs- und Erkundungsdienste (ISR), den Transport von Spezialfrachten sowie Grenzschutzeinsätze zur Anwendung kommt. Eine entsprechende Skalierbarkeit plant das Unternehmen in Zukunft auch bei den Drohnenplattformen der IQ-Serie.

„Die Möglichkeit eines autonomen Betriebs in Gegenden ohne GPS-Empfang ist aus operativer Sicht ein Muss im modernen Verteidigungswesen“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Unsere Aufgabe ist es, die Interessen der Verteidigung und nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten zu unterstützen – mit einer Technologie, die dort zuverlässig funktioniert, wo herkömmliche Systeme versagen. Für uns ist die Quantennavigation ein Eckpfeiler der Funktionalität, der die nächste Generation von autonomen Systemen im Verteidigungswesen definieren wird. Wir tätigen die für Forschung und Entwicklung nötigen strategischen Investitionen, um uns im Zuge der Weiterentwicklung der Branche als zukünftiger Marktführer zu positionieren.“

Quantennavigationssysteme gelten als eigenständige, hochpräzise Bewegungssensorsysteme der nächsten Generation, die auf Grundlage der Quantenphysik und unter Einsatz von Sensoren eine zuverlässige Navigation ohne GPS ermöglichen. Angesichts der sich wandelnden operativen Rahmenbedingungen im Verteidigungsbereich finden Verteidigungseinsätze zunehmend in Umgebungen statt, in denen GPS-Signale und Satellitensignale aufgrund von Störsignalen, Spoofing oder anderen Beeinträchtigungen nicht zuverlässig sind. Diese Navigationssysteme kombinieren quantenbasierte Trägheitsmessungen mit KI-gesteuerten Kurskorrekturen und ermöglichen so eine kontinuierliche und exakte Positionsbestimmung über längere Einsatzzeiten hinweg, ohne auf externe Signale angewiesen zu sein. Die Quantennavigation kann auch für kommerzielle Drohnen von Vorteil sein, die in Umgebungen mit eingeschränktem GPS-Empfang, wie z. B. in dichten städtischen Korridoren, im Inneren von Industriegebäuden, in unterirdischen Anlagen und auf Langstrecken-BVLOS-Einsätzen (Beyond Visual Line-of-Sight bzw. außer Sichtweite), zum Einsatz kommen.