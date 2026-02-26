Windfall Geotek plant Führung eines Konsortiums im Rahmen der Borealis Defence Innovation Secure Hubs (DISH)-Initiative

Brossard, Québec / 26. Februar 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) („Windfall“ oder das „Unternehmen“), ein seit 2005 führendes Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen für die Identifizierung von Mineralvorkommen, freut sich bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, für die Borealis-Initiative ein strategisches Konsortium zu führen.

Diese Einreichung fällt unter den vor Kurzem von der kanadischen Bundesregierung angekündigten 10-Jahres-Plan für Investitionen im Umfang von 50 Milliarden $ in das Verteidigungswesen. Windfall Geotek wird insbesondere an der Ausschreibung für „Defence Innovation Secure Hubs (DISH)“ teilnehmen. Das Konsortium wird sich aus Branchenführern im Bereich unbemannte Systeme (UxS), den proprietären KI-Systemen von Windfall Geotek und führenden Forschern aus Universitäten in Quebec zusammensetzen. Ausschreibung: https://www.canada.ca/en/department-national-defence/programs/defence- ...

Unter Verwendung seiner etablierten KI-Plattform wird Windfall die Arbeitsgruppe bei einem Förderantrag im Wert von 5.000.000 $ bis 10.000.000 $ leiten, wie im Rahmenwerk „BOREALIS Defence Innovation Secure Hubs“ dargelegt.

Stellungnahme des Managements

Michel Fontaine, President und CEO von Windfall Geotek, sagt dazu:

„Windfall Geotek führt seit vielen Jahren Tests sowie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich der Landminendetektion mithilfe von Drohnen und unserem KI-gestützten System durch. Diese Gelegenheit passt zeitlich und strategisch ideal zu unserer Unternehmensausrichtung, und wir freuen uns darauf, unser Angebot vor Ablauf der Frist am 2. April 2026 einzureichen.“

Pierre Daigle, Mitglied des Advisory Committee, pensionierter Generalmajor und pensionierter Ombudsmann des kanadischen Verteidigungsministeriums und der kanadischen Streitkräfte, meint:

„Windfall Geotek bringt seine Führungsposition im Bergbausektor der letzten 21 Jahre in ein leistungsstarkes Instrument für die Analyse von mithilfe von Drohnen erfassten Daten ein. Diese Technologie ist ein strategischer Kernbaustein mit unmittelbaren globalen Anwendungen. Wir stehen bereit, um Kanadas Anstrengungen anzuführen, diese fortschrittlichen Lösungen internationalen Partnern an die Hand zu geben, insbesondere, um auf die dringlichen Bedürfnisse in der Ukraine einzugehen.“