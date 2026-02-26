Wie Künstliche Intelligenz die Suche nach Schriften neu definiert

BERLIN, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Monotype , weltweit führend in den Bereichen Schrift und Technologie, stellt mit AI Search ein KI-gestütztes Suchtool vor, das die Schriftenrecherche und das Entdecken von Schriften grundlegend verändert. Designerinnen und Designer können ihre gestalterischen Ideen künftig in natürlicher Sprache formulieren – und erhalten darauf basierend passgenaue, kontextbezogene Empfehlungen. AI Search ist ab sofort auf MyFonts in den USA und Großbritannien sowie auf der Plattform Monotype Fonts verfügbar – in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch.

Wer eine Marke gestaltet, kennt das Problem: Die Idee ist da, die Stimmung klar – doch die passende Schrift zu finden, kostet Zeit, Nerven und oft endloses Scrollen. Genau hier setzt Monotype mit einer neuen Lösung an.

Von der Vision zur passenden Typografie mit KI

Statt mit Filtern, Tags und Kategorien zu arbeiten, beschreiben Nutzer:innen in Textform ihre visuellen Konzepte – etwa Stimmungen, Markenwerte, Einsatzbereiche oder gestalterische Vorstellungen. Auf Basis dieser sprachlichen Eingaben übersetzt die KI die Ideen in kuratierte Vorschläge aus der Monotype-Bibliothek und verkürzt so den Weg von der Vision zur konkreten typografischen Lösung deutlich.

„Die Suche nach der richtigen Schrift sollte sich nicht wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen anfühlen", sagt Mike Matteo, Chief Typography Officer bei Monotype. „Mit AI Search haben wir ein System entwickelt, das versteht, wie Kreative denken – in Emotionen, Absichten und Bildern."

Entwickelt zur Verbesserung von Suche und Auffindbarkeit innerhalb der globalen Schriftbibliothek von Monotype mit Schriften aus dem Monotype-Portfolio sowie von über 4.500 Foundry-Partnern weltweit, nutzt AI Search die Suchintelligenz und typografische Expertise von Monotype, um Kreative dabei zu unterstützen, die passenden Schriften für ihre Projekte zu finden. Sie wird in die Plattformen Monotype Fonts und MyFonts integriert und soll künftig schnelle, verfügbarkeitsgeprüfte Ergebnisse aus einem der weltweit größten Typografie-Ökosysteme liefern.