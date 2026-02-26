    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAXA AktievorwärtsNachrichten zu AXA

    ROUNDUP

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Axa geht nach Gewinnplus optimistisch ins neue Jahr - Dividende steigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Axa erhöht Dividende um 8% auf 2,32 € je Aktie
    • Aktienrückkauf von 1,25 Mrd. Euro geplant nun.
    • Bereinigter Gewinn soll oben in 6-8% liegen an.
    ROUNDUP - Axa geht nach Gewinnplus optimistisch ins neue Jahr - Dividende steigt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Der französische Versicherer Axa will nach einem deutlichen Gewinnplus die Dividende erhöhen und eigene Aktien zurückkaufen. Zudem soll der um Sondereffekte bereinigte Gewinn weiter zulegen. Axa-Chef Thomas Buberl sprach nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen am Donnerstag im Interview bei "Bloomberg TV" von sehr guten Perspektiven für 2026. Der Versicherer will nach dem Verkauf der Fondsgesellschaft Axa Investment Managers an die Großbank BNP Paribas das Kerngeschäft stärken.

    Im laufenden Jahr peilt Buberl beim bereinigten Gewinn je Aktie ein Plus am oberen Ende der mittelfristigen Zielspanne von 6 bis 8 Prozent an. 2025 war der bereinigte Gewinn je Aktie um 8 Prozent auf 3,86 Euro gestiegen. Die Prognose liegt ebenso im Rahmen der Expertenerwartungen wie das Ergebnis des vergangenen Jahres.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.767,96€
    Basispreis
    4,36
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.590,35€
    Basispreis
    3,98
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn zog 2025 im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 8,4 Milliarden Euro an. Die Einnahmen kletterten um fünf Prozent auf 116 Milliarden Euro. Alles in allem verdiente Axa mit 9,8 Milliarden Euro sogar rund ein Viertel mehr. Das lag vor allem am Verkauf der Fondsgesellschaft Axa Investment Managers, der im Sommer abgeschlossen worden war. Mit dem Geld kaufte der Versicherer eigene Aktien im Wert von 3,8 Milliarden Euro auf, das Programm lief bis Mitte Januar.

    Angesichts der Gewinnentwicklung im vergangenen Jahr wollen die Franzosen nun im Rahmen ihres jährlichen Aktienrückkaufs weitere Papiere für 1,25 Milliarden Euro erwerben. Solche Rückkäufe setzten Unternehmen zusätzlich zur Dividende als ein Mittel der Kapitalrückgabe an Anteilseigner ein. Da das Ergebnis je Papier durch diesen Schritt bei einem Einzug der Aktien rechnerisch steigt, hoffen die Unternehmen auf einen Kursanstieg.

    Die direkte Gewinnbeteiligung der Axa-Aktionäre in Form der Dividende soll derweil um acht Prozent auf 2,32 Euro je Aktie steigen, wie der im EuroStoxx 50 notierte Allianz-Konkurrent weiter mitteilte. Experten hatten dies erwartet.

    Der Axa-Aktienkurs legte bis zum frühen Nachmittag in Paris um gut zwei Prozent auf 41,13 Euro zu. In den vergangenen Monaten war er an der Schwelle von 41 Euro mehrfach gescheitert; ein nachhaltiger Sprung darüber könnte zu einem Befreiungsschlag werden./mis/zb/stw/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 380,1 auf Tradegate (26. Februar 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +1,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 146,86 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 374,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 405,00EUR was eine Bandbreite von -14,29 %/+6,80 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu AXA - 855705 - FR0000120628

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AXA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Axa geht nach Gewinnplus optimistisch ins neue Jahr - Dividende steigt Der französische Versicherer Axa will nach einem deutlichen Gewinnplus die Dividende erhöhen und eigene Aktien zurückkaufen. Zudem soll der um Sondereffekte bereinigte Gewinn weiter zulegen. Axa-Chef Thomas Buberl sprach nach der Veröffentlichung …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     