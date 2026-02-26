    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsGEPVOLT 8,00 % bis 01/33 AnleihevorwärtsNachrichten zu GEPVOLT 8,00 % bis 01/33
    GEPVOLT SE schließt Kooperationsvertrag mit ATU zum Ausbau von Schnellladeinfrastruktur

    GEPVOLT SE schließt Kooperationsvertrag mit ATU zum Ausbau von Schnellladeinfrastruktur
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Hilden (IRW-Press/26.02.2026) - Hilden, 23. Februar 2026 – Die GEPVOLT SE hat mit ATU einen Kooperationsvertrag zum bundesweiten Ausbau einer integrierten Schnelllade- und Batteriespeicherinfrastruktur unterzeichnet.

    Das Projekt wird in zwei Stufen umgesetzt: Zunächst entstehen an 20 ATU-Filialen hochleistungsfähige Schnellladesäulen in Kombination mit intelligenten Batteriespeichersystemen. Im Anschluss ist der vertraglich vereinbarte Rollout auf rund 275 weitere Standorte vorgesehen.

    Integriertes Infrastrukturmodell mit Batteriespeicher

    GEPVOLT übernimmt die vollständige technische Konzeption, Planung, Errichtung sowie den Betrieb der Anlagen. Im Mittelpunkt steht ein standardisiertes Infrastrukturmodell, das Schnellladeleistung und Netzstabilität durch integrierte Batteriespeicher systematisch verbindet.

    Die Speicher fungieren als Energiepuffer und ermöglichen hohe Ladeleistungen, ohne dass umfangreiche Netzverstärkungen erforderlich werden. Lastspitzen werden abgefedert, Netzanschlusskosten reduziert und bestehende Netzkapazitäten effizient genutzt.

    Made in Germany: Entwicklung und Produktion in Hilden

    Die eingesetzten Batteriespeichersysteme werden am GEPVOLT-Standort in Hilden entwickelt und produziert. Das Unternehmen verfolgt konsequent eine Made in Germany Strategie mit hoher Wertschöpfungstiefe. Zentrale Komponenten, Energie Management Systeme sowie das firmeneigene Steuerungssystem stammen aus eigener Entwicklung.

    Das proprietäre Steuerungssystem koordiniert intelligent Netzanschluss, Speicher und Schnellladeeinheit. Die vollständige Integration von Hardware, Software und Steuerungstechnik gewährleistet hohe Qualitätsstandards sowie langfristige Systemstabilität.

    "Mit diesem Projekt setzen wir unseren Ansatz um, großvolumige Infrastrukturprojekte technisch standardisiert und industriell skalierbar umzusetzen", sagt Andreas Zafiratos, Technischer Vorstand der GEPVOLT SE. "Die Kombination aus eigener Entwicklung, eigener Produktion und eigenem Steuerungssystem ermöglicht uns technologische Unabhängigkeit und höchste Qualität Made in Germany."

    Systematischer Rollout mit standardisierter Architektur

    Das zweistufige Projektmodell ermöglicht einen strukturierten und wirtschaftlich effizienten Infrastrukturausbau. Statt individueller Einzellösungen entsteht eine bundesweite Plattform mit einheitlichen technischen Spezifikationen und modularer Bauweise. Technische Wiederholbarkeit und industrielle Skalierung stehen dabei im Vordergrund.

    GEPVOLT bündelt Projektentwicklung, Engineering, Produktion und technische Integration in einer integrierten Struktur. Ziel ist der Aufbau einer robusten, netzdienlichen Infrastruktur mit langfristiger technologischer Stabilität.

    Mit der zunehmenden Elektrifizierung des Verkehrs adressiert GEPVOLT den wachsenden Bedarf an leistungsfähigen und intelligent integrierten Ladelösungen. Die geplanten bis zu 275 weiteren Standorte unterstreichen die Fähigkeit des Unternehmens, großvolumige Standortportfolios systematisch zu erschließen und auf einheitlichem Qualitätsniveau umzusetzen.

    Über GEPVOLT SE

    Die GEPVOLT SE mit Sitz in Hilden ist ein deutsches Energieinfrastrukturunternehmen mit Fokus auf Entwicklung, Produktion und Errichtung industrieller Batteriespeichersysteme sowie integrierter Schnellladeinfrastruktur. Mit eigener Entwicklung, eigener Produktion und eigenem Steuerungssystem verfolgt GEPVOLT einen konsequent industriellen Ansatz und setzt auf technologisch unabhängige Lösungen Made in Germany.

    (Ende)

    Aussender: GEPVOLT SE
    Adresse: Max-Volmer-Straße 23, 40724 Hilden
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Christina Neumann
    Tel.: +49 2103 99550-0
    E-Mail: ir@gepvolt.com
    Website: gepvolt.com

    ISIN(s): DE000A460DL7 (Anleihe)
    Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt



    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    GEPVOLT 8,00 % bis 01/33 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 100EUR auf Frankfurt (26. Februar 2026, 10:47 Uhr) gehandelt.





