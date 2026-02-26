    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    AKTIE IM FOKUS 2

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nvidia steigen trotz Analystenlob fürs Zahlenwerk nur moderat

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorbörslich nur moderate Gewinne trotz Quartal
    • Analysten heben Kursziele, Citigroup 300$ JPM.
    • China-Risiko; Zweifel an langfristigem KI-Boom
    AKTIE IM FOKUS 2 - Nvidia steigen trotz Analystenlob fürs Zahlenwerk nur moderat
    Foto: NVIDIA Corporation

    (neue Fassung)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz erneut beeindruckender Quartalszahlen und starker Ziele für das neue Geschäftsjahr haben sich für die Aktien des KI-Champions Nvidia am Donnerstag vorbörslich nur moderat Gewinne abgezeichnet. Sie gewann zuletzt 0,9 Prozent auf 197,25 US-Dollar. Damit allerdings dürfte sie ihre bereits viertägige Gewinnserie fortsetzen und sich zugleich ihrem Rekordniveau vom Herbst 2025 weiter annähern. Nach zahlreichen Aktiensplits in den vergangenen Jahren liegt die neue Bestmarke aktuell bei etwas über 212 Dollar.

    Analysten reagierten überwiegend begeistert, hoben ihre Kursziele an und bekräftigten ihre Kaufempfehlungen. Die Citigroup und Bernstein Research etwa sehen die Aktie nun auf 300 Dollar steigen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Long
    186,63€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    200,25€
    Basispreis
    1,12
    Ask
    × 14,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dabei setzt Atif Malik von der Citigroup nach dem starken Ausblick des Chipherstellers als Nächstes auf die KI-Konferenz Nvidia GTC Mitte März. Eine frühe Sichtbarkeit der weiteren Umsatzentwicklung könnte die Aktie weiter nach oben treiben, erwartet er. JPMorgan-Analyst Harlan Sur, der sein Kursziel auf 265 Dollar anhob, begründete die Stärke der Geschäfte und die über dem Konsens liegende Quartalsumsatzprognose mit dem überaus erfolgreichen Hochfahren der Produktion des Grafikprozessors Blackwell.

    Das "Haar in der Suppe" der Rekordergebnisse von Nvidia ist laut Christian Henke, Chefmarktanalyst bei IG allerdings das China-Geschäft. Zu den Verkäufen dort habe sich der US-Chiphersteller nur vage geäußert. "Angesichts der anhaltenden Handelsspannungen und Exportbeschränkungen für Hochleistungschips bleibt dieser Markt ein Risikofaktor", resümierte er.

    Schlüssige Erklärungen, warum die Aktie vorbörslich nicht zu einem Sprung nach oben ansetzt, sondern zeitweise sogar nachgab und aktuell auch die Märkte kaum mehr antreibt, lieferten die Analysten von Hargreaves Lansdown und der Consorsbank.

    Es gehe bei Nvidia nun um die Frage, ob die aktuelle Investitionswelle in KI das Wachstum nachhaltig über die nächsten Jahre hinaus stützen könne, so Matt Britzman von Hargreaves Lansdown. Ebenso stellten sich Investoren die Frage, ob Nvidia auch dann noch so dominant bleibe, wenn KI zunehmend in den Alltag eingreife und nicht mehr nur zu Trainingszwecken für Software eingesetzt werde. Das Management sollte ihm zufolge daher erklären, wie man sich mit Blick auf KI für Alltagszwecke optimal aufstelle. Dies könnte die Fesseln lösen, die derzeit die Bewertung noch daran hindere, ihr wahres Potenzial zu erreichen.

    "Längst sind Signale eines schnelleren KI-Ausbaus, wie sie Nvidia gestern lieferte, kein Grund mehr für Anleger, in Jubel-Arien zu verfallen", schrieb auch Jochen Stanzl von der Consorsbank. Er verwies dabei auf die Zweischneidigkeit der starken Nvidia-Zahlen. Die Anleger "kennen die Kehrseite der Medaille: die Disruption durch KI. Wenn der KI-Ausbau schneller verläuft als gedacht, ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass dies ebenso für die KI-Disruption gilt."

    Nvidias Aktienkurs befindet sich seit Jahren auf einem Höhenflug. Im vergangenen Oktober war Nvidia das erste Unternehmen mit einem Börsenwert von mehr als fünf Billionen Dollar. In den Wochen und Monaten nach dem Rekordhoch fiel der Kurs zeitweise wieder bis auf 170 Dollar zurück, bevor er sich zuletzt wieder erholte.

    Aktuell wird Nvidia an der Börse mit knapp 4,8 Billionen Dollar bewertet und liegt damit deutlich vor Apple. Der iPhone-Hersteller kommt derzeit auf gut vier Billionen Dollar./ck/zb/ajx/mis

    NVIDIA

    -3,51 %
    +5,54 %
    +7,09 %
    +9,79 %
    +35,77 %
    +662,04 %
    +1.436,29 %
    +23.184,43 %
    +1.141.900,00 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 166,8 auf Tradegate (26. Februar 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,90 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 268,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +50,11 %/+87,64 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starken Quartalszahlen von Nvidia mit Umsatz- und Gewinnübertritten, das starke Rechenzentrum-Wachstum und hohe Margen, den optimistischen Ausblick (Q1‑Guidance ~78 Mrd. $) sowie KI-getriebene Nachfrage. Diskutiert werden Rallye und neue Hochs, Bewertung (einige sehen Aktie als unterbewertet) sowie Halten durch Langfristanleger versus Daytrader nach Split.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS 2 Nvidia steigen trotz Analystenlob fürs Zahlenwerk nur moderat Trotz erneut beeindruckender Quartalszahlen und starker Ziele für das neue Geschäftsjahr haben sich für die Aktien des KI-Champions Nvidia am Donnerstag vorbörslich nur moderat Gewinne abgezeichnet. Sie gewann zuletzt 0,9 Prozent auf 197,25 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     