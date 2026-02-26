Steuert Japan auf den Staatsbankrott zu?

Lange Zeit hat das in Japan funktioniert, da die Zinsen unter der Marke von null Prozent lagen. Doch das hat sich geändert. Seit März 2024 hat die Bank of Japan (BoJ) die Leitzinsen bereits viermal angehoben auf aktuell 0,75 Prozent. Weitere Erhöhungen stehen im Raum. Dadurch ist das prekäre Gleichgewicht ins Wanken geraten. Ein aktuelles Dokument des Finanzministeriums zeichnet ein düsteres Bild: Die Zinszahlungen für die ausstehenden Staatsschulden werden sich innerhalb der nächsten vier Jahre voraussichtlich verdoppeln.

Japan ist seit Jahrzehnten das globale Sorgenkind in Sachen Staatsverschuldung. Die Schuldenquote beträgt atemberaubende 230 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Zum Vergleich: Deutschland pendelt um die Marke von 63 Prozent und die USA nähern sich laut Daten von Statista der Marke von 130 Prozent an. Von den großen Industrienationen ist damit Japan mit großem Abstand Spitzenreiter – Italien, die Nummer zwei, liegt bei etwa 140 Prozent.

Lag das Budget für den Schuldendienst im aktuellen Fiskaljahr (bis Ende März) noch bei 10,5 Billionen Yen (ca. 57 Milliarden Euro), prognostiziert das Ministerium für das im April 2029 beginnende Fiskaljahr bereits 21,6 Billionen Yen (das wären mehr als 117 Milliarden Euro). Insgesamt könnten die Kosten für den Schuldendienst auf 41,3 Billionen Yen ansteigen – das entspräche rund 30 Prozent der gesamten Staatsausgaben und würde sogar die Posten für soziale Sicherheit übertreffen.

Diese Entwicklung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer eigentlich lang ersehnten, aber gefährlichen Normalisierung. Die BoJ unter Gouverneur Kazuo Ueda versucht vorsichtig, die Ära der Negativzinsen zu beenden. Doch was ökonomisch sinnvoll ist, um die Inflation zu bekämpfen, wird für den Fiskus zum Albtraum. Hajime Takata, das wohl einflussreichste "Falken"-Mitglied im BoJ-Vorstand, fordert bereits einen aggressiveren Kurs.

Inmitten dieses Sturms versucht Premierministerin Sanae Takaichi einen fast unmöglichen Spagat. Unter dem Slogan "verantwortungsbewusste, proaktive Finanzen" plant sie massive Investitionen in Verteidigung und strategische Sektoren. Gleichzeitig verspricht sie dem Volk Entlastungen, wie eine zweijährige Aussetzung der Lebensmittelsteuer, die jährlich 5 Billionen Yen kosten würde.

Um den Marktdruck zu mildern, hat Takaichi zwei "Reflationisten" – Befürworter einer lockeren Geldpolitik – für das BoJ-Board nominiert. Ein Signal an die Märkte, dass die Regierung die Zinsen nicht zu schnell steigen lassen will. Doch die Märkte reagieren nervös: Die Renditen für 10-jährige Staatsanleihen kletterten bereits auf den höchsten Stand seit 27 Jahren, zeigen Bloomberg-Daten.

"Wir werden keine rücksichtslose Finanzpolitik betreiben, die das Marktvertrauen untergräbt", versicherte Takaichi jüngst im Parlament. Ihr Ziel: Das Schuldenwachstum unter dem Niveau des Wirtschaftswachstums zu halten. Doch die Realität ist hart:

- Währungsdruck: Ein zu schwacher Yen verteuert Importe und belastet die Haushalte.

- Zinsdruck: Jede weitere Erhöhung durch die BoJ verengt den Spielraum für staatliche Investitionen.

- Strukturprobleme: Das von der Regierung prognostizierte Wirtschaftswachstum von 3 Prozent gilt angesichts der alternden Bevölkerung als äußerst optimistisch.

Japan steuert nicht zwangsläufig auf einen plötzlichen Kollaps zu – die meisten Schulden werden im Inland gehalten. Doch die Ära, in der Schulden "nichts kosteten", ist endgültig vorbei. Der Inselstaat steht vor der größten fiskalischen Herausforderung seiner modernen Geschichte: Wie lange kann es noch gut gehen, einfach so weiterzumachen wie bisher? Aber selbst wenn Reformen gewollt wären: Wie reformiert man einen Staat, dessen Einnahmen zunehmend nur noch dafür verwendet werden, die Sünden der Vergangenheit zu begleichen?

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

